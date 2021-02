Alessandro Lequio desvela cuáles eran las pasiones de su hijo Aless

30/06/2010 Aless Lequio era un deportista nato SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 4 (CHANCE)



Cumpliendo con el ritual con el que Alessandro Lequio rinde una especie de homenaje silencioso a Aless desde hace algún tiempo, esta mañana el italiano ha querido descubrir a sus seguidores un aspecto de la personalidad de su hijo, de la que todavía no había hablado.



Y, con una imagen en blanco y negro del joven, posando divertido con cierto toque chulesco con una sudadera de "Duke" y una pelota de baloncesto en la mano, el colaborador de "El programa de Ana Rosa" ha desvelado dos de las pasiones de Aless, que no son otras que la Universidad de Duke y el basket.



La prestigiosa Universidad de Duke, en Carolina del Norte (Estados Unidos) fue donde el hijo de Ana Obregón estudió, durante cuatro años, la doble licenciatura de Filosofía y Ciecias Políticas y, tras su regreso a España, siempre recordaba esta experiencia con muchísimo cariño y orgullo.



Además, lejos del ejemplo de otros "hijos de" que suelen vivir la noche y protagonizar polémicas constantemente, Aless era un joven sano y muy discreto que, además de emprender su propio negocio, siempre destacó por su amor al deporte. Aficionado al fúbtol, al golf y a a los deportes acuáticos, ahora su padre desvela, casi 9 meses después de su fallecimiento, que su pasión no era otra que el baloncesto, como vemos en esta fotografía inédita con la que Lequio, recordando a su hijo, nos ha dado los buenos días.