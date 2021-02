Al menos cuatro mujeres fueron asesinadas en Nicaragua en el primer mes de 2021

Grupos de mujeres marchan durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 4 feb (EFE).- Al menos cuatro mujeres fueron asesinadas por hombres en Nicaragua, y otras siete escaparon de ser víctimas en enero pasado como producto de la violencia machista, informó este jueves una organización no gubernamental feminista.

Los crímenes formaron parte de la violencia que sufren las mujeres en Nicaragua, y que se agravan en un contexto en el que los agresores suelen evadir la justicia, según Católicas de Nicaragua por el Derecho a Decidir, que registra los feminicidios en el país centroamericano.

De los cuatro feminicidios reportados en enero, uno quedó impune, en otro caso el sospechoso se encuentra prófugo, un tercero está bajo investigación, y uno más enfrenta proceso judicial, indicó el organismo.

Tres de las agresiones fueron ubicadas en zonas rurales, mientras que una en un área urbana.

Los asesinados de estas mujeres, quienes tenían edades de entre 18 años y 59 años, dejaron a cuatro niños huérfanos, según Católicas de Nicaragua.

De acuerdo con los parentescos identificados por la organización, un agresor era pareja de la mujer, otro sobrino, un conocido, y uno desconocido.

Católicas de Nicaragua reiteró su inconformidad con que las autoridades únicamente reconozcan como feminicidios los casos en los que el asesino es esposo de la víctima.

"Demandamos que dejen de invisibilizar las violencias contra las mujeres, enmascarando los feminicidios como homicidios o muertes por robo. Las mujeres no 'aparecen muertas', las violan y asesinan con saña y crueldad", resaltó la organización.

En noviembre pasado las feministas señalaron al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al que su hijastra Zoilamérica Narváez Murillo denunció por violación, de establecer una "dictadura" que afecta de manera especial a las mujeres.

Tras críticas permanentes en los últimos años, el Gobierno ha reabierto las Comisarías de la Mujer, para prevenir los feminicidios, con resultados que no satisfacen a las defensoras de las mujeres.

En 2020 unas 71 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua, la mayor cifra desde 2018.

Las autoridades no suelen brindar datos sobre asesinatos, incluyendo los crímenes contra las mujeres.