ACTUALIZA 1-Filmes "Da 5 Bloods", "Ma Rainey", "Minari" y "One Night in Miami" son nominados al SAG

LOS ÁNGELES, 4 feb (Reuters) - Los elencos de las películas "Da 5 Bloods", "Ma Rainey's Black Bottom" "Minari", "One Night in Miami" y "The Trial of the Chicago 7" fueron nominados el jueves en la máxima categoría de los premios del Sindicato de Actores (SAG, por su sigla en inglés).

Sin embargo, el drama de época de Hollywood "Mank" no fue incluido en la competencia a mejor elenco en una película, si bien su protagonista Gary Oldman fue nominado a mejor actor por su retrato de Herman J. Mankiewicz, guionista del clásico del cine "Ciudadano Kane".

Las nominaciones del jueves llegan un día después de conocerse las de los Globos de Oro, donde "Mank" fue seleccionada en seis categorías, pero el drama de Spike Lee sobre la guerra de Vietnam "Da 5 Bloods" fue pasada por alto.

Los SAG, votados por miembros del sindicato de actores, serán entregados en una ceremonia el 4 de abril.

Los premios, que se centran exclusivamente en las actuaciones, son vistos como un indicador de éxito en los Oscar porque los actores forman el mayor grupo de votantes en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El fallecido Chadwick Boseman fue nominado dos veces, por su rol en el drama "Ma Rainey's Black Bottom" y por su papel como actor de reparto en "Da 5 Bloods". Boseman murió de cáncer en agosto pasado a los 43 años.

Las series de televisión que compiten por los premios del Sindicato de Actores incluyen los elencos de "The Crown", "Schitt's Creek", "Bridgerton" y "Ted Lasso".