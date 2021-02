99-121. George y Clippers olvidan derrota ante Nets y ganan a Cavaliers

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Cleveland (EE.UU.), 3 feb (EFE).- El alero Paul George y Los Angeles Clippers necesitaron menos de 24 horas para olvidarse de la frustrante derrota que la noche anterior habían sufrido frente a los Brooklyn Nets e impusieron su mejor juego y clase individual ante los Cleveland Cavaliers, a los que ganaron a domicilio por 99-121.

George, que fue uno de los jugadores que salieron más frustrados de la derrota ante los Nets por el trato que le dieron los árbitros, se reivindicó con 36 puntos, incluidos ocho triples de nueve intentos, seis asistencias y cuatro rebotes.

El alero estrella de los Clippers dijo que lo sucedido la noche anterior le sirvió de inspiración de cara al partido contra los Cavaliers.

"Creo que lo vivido ante los Nets nos ayudó a todos a darnos cuenta que debíamos luchar aun más a la hora de conseguir los triunfos importantes que necesitamos para seguir al frente en la lucha por acabar con la mejor marca", destacó George.

La inspiración encestadora de George permitió a los Clippers (17-6) volver al camino ganador y ser el primer equipo de la Liga que consigue llegar a los 17 triunfos.

Los Clippers comenzaron el viaje sin sus dos All-Stars, ya que tanto George como el alero Kawhi Leonard fueron dados de baja por los protocolos de la covid-19 y se perdieron los dos primeros partidos ante Atlanta Hawks y Miami Heat.

Ahora que están de regreso, los Clippers acabaron la gira con marca ganadora de 4-2 después de haber perdido solo frente a los Hawks (108-99) y los Nets y 11-2 en los últimos 13 encuentros que han disputado.

Los Clippers hicieron 20 triples para evitar dos derrotas seguidas por primera vez en esta temporada. Es el único equipo de la liga que no ha perdido dos encuentros seguidos.

El alero Kawhi Leonard agregó 24 tantos, seis rebotes y tres asistencias, mientras que el escolta reserva Lou Williams sumó 15 tantos.

El ala-pívot congoleño nacionalizado español Serge Ibaka colaboró con 14 tantos en 20 minutos de juego al anotar 6 de 8 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples. Además, logró cuatro rebotes y entregó tres asistencias.

El pívot croata Ivica Zubac se convirtió en el mejor jugador de los Clippers dentro de la pintura al lograr un doble-doble de 10 puntos, 16 rebotes -10 defensivos-, y puso tres tapones.

El base Collin Sexton recuperó su condición de líder encestador de los Cavaliers (10-12) al conseguir 27 tantos, que no evitaron la derrota por la tercera en los últimos cuatro partidos que han disputado.

El escolta Darius Garland aportó 23 puntos y Andre Drummond consiguió 13 puntos, pero no tuvo protagonismo en el juego interior al conseguir solo cinco rebotes.