86-88: Larkin y Micic desmontan al Barça en el Palau

El base serbio del Anadolu Efes Vasilije Micic (d) se escapa de Nicholas Calathes (i), del Barça, durante el partido de la fase regular de la EuroLiga que Barça y Anadolu Efes disputado este jueves en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/Quique García

Barcelona, 4 feb (EFE).- El Anadolu Efes Estambul venció (86-88) al Barça en el Palau para poner fin a una racha de seis victoria consecutivas de los azulgranas en la Euroliga de la mano, una vez más, de Vasilije Micic (26 puntos) y Shane Larkin (19 puntos).

Los turcos dominaron el marcador de principio a fin ante un Barça que nunca estuvo por delante en el luminoso y en el que solo Nikola Mirotic estuvo a la altura del partido con 24 puntos. Los 17 balones perdidos de los azulgranas pesaron demasiado ante un rival superior que marcó siempre el ritmo que le convenía al partido.

Los azulgranas no se sintieron cómodos en el primer cuarto ante el juego con tres hombres bajos de los turcos en el que Micic encontraba tiros fáciles y penetraba sin problemas hacia el aro y Sanli anotaba cerca del aro (10-15, min. 6).

Nikola Mirotic anotó los ocho primeros puntos de su equipo pero los azulgranas carecieron de otros armas ofensivas ante la buena defensa de Simon a Higgins.

Hanga dio una velocidad más al Barça, que ajustó la diferencia (18-20, min. 9). Pero el Anadolu Efes reaccionó rápido ya con Shane Larkin en pista para poner la máxima ventaja (20-27 min. 10).

Chris Singleton fue el protagonista del segundo cuarto con sus 13 puntos que permitieron a su equipo ampliar la ventaja hasta situarse diez arriba (34-44, min. 16). El exazulgrana anotó desde todas las posiciones y supo aprovechar que la defensa azulgrana estaba más pendientes de la defensa a Larkin.

El Barça adelantó su defensa para provocar los errores del rival y apareció Brandon Davies solucionar los problemas en ataque de su equipo. Diez puntos del estadounidense incluida una canasta desde el medio campo en el último segundo dejó el marcador al descanso en 50-52.

Mirotic retomó el protagonismo en ataque en el inicio del tercer período hasta empatar el partido (58-58, min. 24) pero la reacción azulgrana no pasó de ahí. Un parcial de 0-9 devolvió el control del partido al Anadolu Efes (58-67, min. 29) y sembró de dudas el juego azulgrana que ya no tenía el acierto en ataque del primer tiempo.

Higgins despertó en los minutos finales del cuarto para dejar el marcador en 65-72 pero el colapso en ataque que sufrió en el inicio del último cuarto fue definitivo.

Tardó casi cinco minutos en anotar su primera canasta cuando el Anadolu Efes ya había puesto la directa para irse hasta los trece puntos de ventaja (67-80, min. 36). Larkin maneja el partido a su antojo y cuando ni él ni Micic encontraban una posición clara estaba Sanli debajo del aro para anotar sin piedad.

El Barça lo intentó hasta el final pero sus errores en el rebote defensivo en los últimos dos minutos impidieron la remontada. Dos triples de Calathes y Westermann pusieron el 84-86 a diecisiete segundos del final pero Micic aseguró el triunfo desde la línea de tiros libres.

Ficha técnica:

86. Barça (22+28+15+21): Calathes (9), Higgins (12), Martínez (-), Mirotic (24), Oriola (6) -equipo inicial-, Davies (14), Westermann (3), Hanga (5), Smits (3), Pustovyi (2) y Kuric (8).

88. Anadolu Efes (27+25+20+16): Micic (26), Simon (4), Beaubois (7), Moerman (6), Sanli (12) -equipo inicial-, Larkin (19), Singleton (13), Anderson (-), Dunstos (1) y Balbay (-)

Árbitros: Belosevic (Serbia), Paternico (Italia) y Nedovic (Eslovenia). Eliminaron por cinco faltas personales a Brandon Davies (min. 40).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana de Barcelona.