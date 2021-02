105-103. El Valencia sobrevive al regreso de Mike James y a dos prórrogas

El pívot alemán del CSKA Moscú Johaness Voigtmann (d) entra a canasta defendido por el francés Louis Labeyrie, del Valencia Basket, durante el partido de la fase regular de la EuroLiga disputado este jueves en la Fuente de San Luis, en Valencia. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 4 feb (EFE).- El Valencia Basket se llevó este jueves un trabajadísimo triunfo ante el CSKA de Moscú por 105-104 en un choque que se decidió en la segunda prórroga, en el que tuvo que sobrevivir al regreso de Mike James que metió 37 puntos tras haber sido apartado y recuperado por el equipo ruso y que le sirve para engancharse al ‘top 8’ de esta Euroliga.

El arranque fue igualado pero Joel Bolomboy le complicó la vida al Valencia en las dos canastas pero el inicio de la rotación, con la entrada de Martin Hermannsson y Bojan Dubljevic en los locales y un desdibujado Mike James en los visitantes, le dio al Valencia mejores sensaciones y una pequeña renta en el marcador (25-17, m.10).

Un parcial de 5-0 en la salida del segundo cuarto, con un triple de Hermannson incluido, obligó a Dimitris Iotudis a pedir un tiempo muerto para tratar de que no se le fuera el partido. Pero el acierto de Klemen Prepelic desde esa línea de 6’75, con tres canastas casi seguidas, mantuvo esa brecha abierta pese al despertado de un James ‘picado’ (39-24, m.14).

Pero la persistencia del base estadounidense acabó por reforzar la confianza del equipo ruso que pudo reducir su desventaja con los puntos de Johannes Voigtmann y Daniel Hackett pero no del todo puesto que el Valencia se encomendó a Nikola Kalinic para resistir (47-43, m.20).

Empezó el tercer cuarto con un triple de Marinkovic pero el guión no cambio y los problemas en la anotación de los locales permitieron al CSKA culminar la remontada.

El conjunto de Jaume Ponsarnau no se vino abajo pero tampoco encontró argumentos para anotar y se nubló ante el criterio arbitral.

Un tiempo muerto permitió al Valencia aclarar las ideas y encontrar a Prepelic en posiciones abiertas y eso le valió para entrar al último cuarto con una mínima ventaja (64-63, m.30).

Le quiso dar descanso Iotudis a James pero entre el escolta esloveno y Hermannsson se lo hicieron pagar y los locales se pusieron siete arriba. Janis Strelnieks mantuvo a flote al equipo ruso y el choque se volvió a igualar (77-77, m.38).

Con el Valencia incapaz de quitarse de encima las muchas dudas que le provocaba el criterio arbitral (que incluyó una falta de Prepelic sobre James que parecía al revés) el choque se abocó a un final a cara o cruz en el que Van Rossom logró taponar el tiro final del americano. Y envió el choque a la prórroga.

El CSKA se hizo con la iniciativa en el tiempo extra pero el Valencia se mantuvo enganchado gracias a Kalinic y tuvo dos opciones para ganarlo pero una pérdida de Dubljevic y un fallo de Hermannson lo impidieron y se repitió a la prórroga (95-95, m.50).

James siguió con sus canastones pero el Valencia mantuvo el tipo y finalmente una penetración de Kalinic le puso por delante a falta de 45 segundos y ya nadie consiguió volver a a anotar en este ‘thriller’.

- Ficha técnica:

105 - Valencia Basket (25+18+17+20+11+10): Van Rossom (5), Marinkovic (8), Kalinic (22), Williams (-), Tobey (9) -cinco titular- Prepelic (22), Puerto (-), Labeyrie (8), Dubljevic (14) y Hermannsson (17).

103 - CSKA Moscú (17+26+20+21+11+8): Hackett (8), Hilliard (2), Antonov (2), Kurbanov (17), Bolomboy (10) -cinco titular- Khomenko (-), James (37), Ukhov (-), Strelnieks (8) yVoigtmann (19).

Árbitros: Pukl (ESL), Zamojski (POL) y Radojkovic (CRO). Eliminaron al visitante Bolomboy (m.44).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fonteta a puerta cerrada por las restricciones por el coronavirus.