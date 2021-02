0-0. Los porteros dejan el Clásico en tablas

Thiago Vecino (i) del Nacional y Fabricio Formigliano del Peñarol (d) disputan el balón durante un partido entre Nacional y Peñarol en la cuarta fecha del Torneo Clausura del Fútbol Uruguayo, hoy en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 3 feb (EFE).- Con una destacada actuación de los porteros Kevin Dawson y Sergio Rochet, el Clásico entre el Peñarol y el Nacional, disputado este miércoles por la cuarta fecha del Torneo Clausura local, finalizó con un empate sin goles.

En el mano a mano, en los disparos lejanos y en los centros al área, ambos futbolistas se hicieron infranqueables y fueron una de las explicaciones para que no hubiera festejos a lo largo de los 90 minutos.

No obstante, en la primera parte y durante los 20 iniciales, ambos guardametas fueron meros espectadores, que observaron desde lejos como el balón se disputaba en el centro del campo con muchos errores.

Más tarde, la considerable mejora en la actuación de los centrocampistas, principalmente Walter Gargano y Gabriel Neves, comenzó a llevar peligro a Dawson y Rochet.

Luego de un disparo lejano de cada equipo y de un cabezazo desviado del argentino Gonzalo Bergessio, Brian Ocampo tuvo la primera clara en un mano a mano que perdió ante el portero del Peñarol.

Esa fue la mejor jugada del Nacional, que se mostró muy firme en el fondo, sólido en el medio y veloz en el ataque, aunque le costó habilitar a su número 9.

El Peñarol, por su parte, generó dos opciones de gol muy claras, una por intermedio de Jesús Trindade y otra mediante David Terans, quien intentó en varias oportunidades con disparos lejanos.

Junto a él, el joven Facundo Torres se mostró muy activo en el ataque, aunque fue bien controlado por la zaga tricolor.

En la segunda parte, la lluvia intensa que cayó sobre la capital del país invitó aún más a rematar desde lejos, sin embargo, no fueron muchos los que optaron por esa vía para llegar al gol.

Sobre los 60 minutos, una buena jugada armada entre Ocampo y Pablo García pudo ser gol de este último, pero otra buena respuesta de Dawson lo evitó.

Instantes después, fue Rochet el que ahogó el grito rival con un vuelo espectacular que le permitió bloquear un potente tiro de Terans.

Sobre el final, ambos equipos bajaron las revoluciones y el empate sin tantos comenzó a verse como una posibilidad muy firme, sin embargo, el Clásico regaló emociones hasta que el árbitro dio por finalizado el encuentro.

Algunos disparos desviados, centros al área bien resueltos por las defensas y una expulsión en cada equipo fueron las últimas acciones de un Clásico que repartió puntos y que le permitió al Nacional mantener las ocho unidades de ventaja que le lleva a su tradicional adversario en la Tabla Anual acumulada.

- Ficha técnica:

0. Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano (m.88, Krisztián Vadócz); Jonathan Urretaviscaya (m.60, Denis Olivera), David Terans (m.68, Cristian Rodríguez), Facundo Torres y Matías Britos (m.88, Agutín Álvarez Martínez).

Entrenador: Mauricio Larriera.

0. Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Felipe Carballo, Emiliano Martínez, Gabriel Neves; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio (m.89, Thiago Vecino) y Pablo García (m.73, Ignacio Lores).

Entrenador: Jorge Giordano.

Árbitro: Andrés Matonte. Amonestó a Jonathan Urretaviscaya, Walter Gargano y Agustín Oliveros. Expulsó a Cristian Rodríguez y Armando Méndez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura uruguayo disputado en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.