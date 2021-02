Una vertiginosa Rusia se cuela en semis tras aplastar a Japón

Andrey Rublev. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Melbourne (Australia), 3 feb (EFE).- El equipo ruso, liderado por los jóvenes Daniil Medvedev y Andrey Rublev, se convirtió en la segunda selección en acceder a las semifinales de la Copa ATP tras la clasificación de Italia, después de atropellar a un combinado japonés que no estuvo a la altura.

El primer partido de la noche en la pista John Cain Arena careció de emoción alguna por el estado de gracia que atraviesa el pupilo del español Fernando Vicent, Rublev, que endosó a su rival un correctivo en forma de 6-1 y 6-3, en el que igualó la brillantez mostrada en su debut ante el argentino Guido Pella.

Rublev convirtió cinco de las ocho pelotas de rotura que tuvo en un encuentro, que sobrepasó ligeramente la hora de duración.

"He jugado muy bien, estoy muy feliz por la forma en la que estoy jugando. Estoy intentando grandes tiros y están funcionando", explicó en la entrevista a pie de pista.

Su compañero Medvedev, vigente campeón de las Finales ATP, no se arrugó y superó al veterano Kei Nishikori por 6-2 y 6-4 en un partido en el que acumuló un total de nueve golpes ganadores.

La victoria le sirvió para superar al japonés por 3-2 en el igualado cara a cara que mantienen a lo largo de sus carreras.

Tras la clasificación, el equipo ruso esperará al duelo que mantendrá este viernes Serbia y Alemania para conocer a su rival en semifinales.