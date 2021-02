Una campaña en lenguas indígenas promueve los cuidados contra la covid-19 en Bolivia

Funcionarios del Servicio Departamental de Salud (SEDES) fueron registrados este martes al recibir la vacuna Sputnik V contra la covid-19, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 2 feb (EFE).- Diez pueblos indígenas del noreste, centro y oriente de Bolivia cuentan con material informativo en sus propias lenguas sobre los cuidados que deben tener para evitar y gestionar los contagios de la covid-19 en sus territorios, dentro de una campaña que promueve una organización privada.

"Cuida tu comunidad" es la iniciativa del Centro de Estudio Jurídicos e Investigación Social (Cejis) que ya se aplicó durante la primera ola y se ha retomado ahora que el país se encuentra en la segunda, explicó a Efe el director de esa organización no gubernamental, Miguel Vargas.

Lo que se busca es "sensibilizar y brindar información culturalmente adecuada a las comunidades" mediante cuñas radiofónicas y cartillas que se difunden en redes sociales y a través de Whatsapp, indicó.

"Lo que se ha buscado con la campaña, además de brindar esta información, es revalorizar el idioma materno de los pueblos indígenas. No solamente llevar información en español sino mostrar y reivindicar el hecho de la diversidad lingüística que existe en el país", destacó Vargas.

Los idiomas incluidos son los de los pueblos besiro chiquitano y zamuco o ayoreo de la región oriental de Santa Cruz; chacobo, chimán, mojeño ignaciano, mojeño trinitario, movima y cavineño de la amazónica Beni; yuki de la central Cochabamba; y quechua de Oruro.

Estas son diez de las 36 lenguas originarias reconocidas en la Constitución vigente en el país desde 2009, teniendo atención especial en los pueblos "en situación de alta vulnerabilidad" como los yukis, chimanes y ayoreos, indicó Vargas.

Según Vargas, se les considera en situación de alta vulnerabilidad porque demográficamente son pueblos reducidos y "han sufrido con mayor fuerza" la presencia del colonialismo durante la colonia española, pero además durante la república e incluso ahora en tiempos del Estado plurinacional.

Además, son poblaciones que en el contexto de la pandemia sufren enfermedades de base y se encuentran en condiciones de pobreza "muy compleja", agregó.

ALGUNOS DATOS

En 2020, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Filac) alertó de que estaban en condiciones de "grave riesgo" ante la pandemia 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, más de 400 con menos de 3.000 personas y 100 pueblos transfronterizos.

En América Latina existen más de 800 pueblos indígenas, más de 45 millones de personas que representan alrededor del 10 por ciento de la población del continente, aunque en algunos países el porcentaje sobre el total de habitantes puede ser mayor, según la misma fuente.

La Constitución boliviana reconoce a 36 pueblos o naciones indígenas, muchas de ellas con poblaciones reducidas y lenguas propias.

Las más numerosas son las de quechuas (1,2 millones) y aimaras (1,1 millones), según el censo de población de 2012.

La semana pasada, la diputada Toriba Lero, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana, pidió a las autoridades nacionales un informe para conocer la situación y las cifras desagregadas de contagios de la enfermedad en los pueblos indígenas del país, al considerar que se encuentran en "abandono".

Vargas explicó que no se conocen cifras oficiales porque las boletas epidemiológicas no incluyen una variable de autoidentificación indígena que existe en países como Perú.

"Es muy contradictorio que el Estado plurinacional, que tiene como base a los pueblos indígenas no cuenta con información desagregada respecto a cuántas personas indígenas se han contagiado con covid", lamentó.

El Cejis consideró importante que las postas sanitarias de los territorios indígenas estén equipadas debidamente, que las comunidades, sobre todo las más vulnerables, puedan acceder a la toma de muestras y se les incluya en los planes de vacunación.

Bolivia acumula 10.439 fallecidos y 218.299 casos positivos desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros contagios en el país.