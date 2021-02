Una "burbuja" pero sin confinamiento para los equipos técnicos en Juegos de Tokio

Una "burbuja" pero sin cuarentena para los equipos técnicos en Juegos de Tokio =(Fotos+Video+Live Video)= Tokio, 3 Feb 2021 (AFP) - Los diferentes responsables y cuerpos técnicos en los Juegos Olímpicos de Tokio deberán permanecer en una "burbuja" para luchar contra la pandemia, pero no estarán obligados a respetar una cuarentena, anunciaron este miércoles los organizadores.Los que no se plieguen a esas reglas podrían ser expulsados de los Juegos, según afirma el primero de los manuales destinados a los participantes de la cita olímpica, cuya ceremonia de apertura está prevista el 23 de julio.Los responsables y miembros del cuerpo técnico deportivo estarán así autorizados a escapar al régimen de cuarentena si vigilan su estado de salud durante los 14 días siguientes a su llegada a Japón, periodo en el que no estarán autorizados a abandonar la 'burbuja' o a asistir a eventos como espectadores.Este manual de 32 páginas, que será revisado en abril y junio en función de la evolución de la pandemia, es el primero de una serie que concernirá también a los deportistas, espectadores y medios.Su objetivo es posibilitar la celebración de los Juegos de Tokio aunque el covid-19 siga activo durante su desarrollo."Hemos aprendido mucho de los códigos de buena conducta en vigor para otros eventos" deportivos, declaró el director de los Juegos Christophe Dubi."Es el leitmotiv para cada uno entre nosotros, que los Juegos sean seguros para todos los actores, para todos los participantes, es una cuestión de responsabilidad", apuntó.Los miembros del cuerpo técnico deportivo deberán portar mascarilla y permanecer en zonas específicas. Asimismo tendrán que presentar un itinerario preciso de sus desplazamientos en Japón en los 14 días siguientes a su llegada y vigilar su estado de salud durante las dos semanas previas a su llegada a Japón.El incumplimiento de estas reglas podrá tener "consecuencias e impacto en la participación" en los Juegos y "faltas repetidas o graves" podrían justificar la expulsión.Las reglas que se aplicarán sobre los deportistas aún se han cerrado, pero los organizadores indicaron que serán testados cada cuatro días, así como en la salida de sus países y a su llegada a Japón.Yoshiro Mori, presidente del Comité organizador de los Juegos de Tokio, aseguró el martes que los Juegos tendrán lugar "pase lo que pase". amk/sah/jld/fbx/iga/psr