Tenis.-Muguruza se cita en Melbourne con Kenin y Alcaraz da otro paso adelante ante Goffin

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Garbiñe Muguruza, Carlos Alcaraz y Mario Vilella continúan avanzando en sus respectivas citas en Melbourne (Australia), con mención especial para la hispano-venezolana que ya está en cuartos de final y para el murciano que dejó una buena y contundente victoria ante un jugador 'top' como el belga David Goffin.



Muguruza sigue con paso firme en su puesta a punto final para el Abierto de Australia, donde fue finalista el año pasado, y apenas dio opciones a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, a la que arrolló en el Yarra Valley Classic por 6-1, 6-2.



Después de no haber dado ninguna opción en su estreno a la belga Alison Van Uytvanck (6-2, 6-0), la doble ganador de 'Gran Slam' continuó muy sólida ante la 39 del mundo, a la que ya había derrotado el año pasado en el primer 'grande' de la temporada.



En esta ocasión, Muguruza fue demoledora, perdiendo sólo diez puntos con su servicio y acertando a reaccionar tras el momento más complicado del duelo cuando la rusa rompió al inicio del segundo set para ponerse 1-2. La de Caracas no perdió ningún juego más para sacar billete a cuartos donde tendrá una rival muy peligrosa como la estadounidense Sofia Kenin, precisamente su verdugo en la final de Australia.



Por otro lado, en el Great Ocean Road Open masculino, el joven Carlos Alcaraz sumó una valiosa y meritoria victoria ante el belga David Goffin, primer cabeza de serie del torneo y al que ganó con autoridad por un doble 6-3.



El murciano, señalado como la gran promesa del tenis nacional, dio la sorpresa de la jornada al batir a un rival de nivel en apenas una hora de partido. El tenista español supo salir airoso de un inicio marcado por los 'breaks', con cinco en los primeros seis juegos y que le dieron ventaja para adjudicarse la primera manga.



En la segunda, Goffin pareció asentarse en la pista y amenazar a Alcaraz, pero este aguantó y aprovechó su primera oportunidad para romper y ponerse 3-2 arriba. El pupilo de Juan Carlos Ferrero salvó en el siguiente saque una bola de rotura y quebró, en blanco, de nuevo el saque del belga, que aunque replicó, perdió un tercer servicio consecutivo para caer eliminado.



El 146 del mundo se medirá ahora con el brasileño Thiago Monteiro y de ganar podría tener un cruce en cuartos con su compatriota Mario Vilella que también se clasificó para los octavos de final al ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-5, 6-3, en un partido donde estuvo 5-3 abajo en el primer parcial. El ilicitano jugará ante el australiano Jordan Thompson, undécimo favorito.



En cambio, la jornada también dejó dos eliminaciones. En el Murray River Open cayó Albert Ramos ante el francés Corentin Moutet (6-4, 6-4), mientras que en el Gippsland Trophy, Georgina García-Pérez no pudo con la kazaja Yuliya Putintseva (7-6, 6-4).