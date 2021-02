Tenis.-Garbiñe Muguruza: "Conozco mejor ahora a Kenin, aprendí algunas cosas de la final en Australia"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró feliz por su pase a los cuartos de final en el Yarra Valley Classic de Melbourne (Australia), una ronda donde se medirá a la estadounidense Sofia Kenin, su verdugo el año pasado en la final del Abierto de Australia y a la que ahora conoce "mejor".



"Es un buen partido para jugarlo. Jugamos justo hace un año y fue un partido duro, pero intentaré que el resultado cambie. Siempre tengo ganas de jugar contra las mejores jugadoras. He visto el partido de la final, la conozco mejor ahora y aprendí algunas cosas", comentó Muguruza en rueda de prensa recogida por su departamento de prensa.



La de Caracas remarcó que su final del año pasado en el Abierto de Australia no le cambió su "actitud o expectativas en pista dura", aunque "sí" que nota que está "jugando mejor" en esta superficie. "Ya gané torneos en dura y avanzar a la ronda finales en los 'Grand Slams' con esta superficie me hace ver que también jugo bien en ella. Es una superficie en la que todo el mundo juega mejor, iguala el nivel de todas", declaró.



De cara al primer 'grande', la exnúmero uno del mundo recordó que este año deben adaptarse "todo el tiempo" a las circunstancias. "No me puedo fijar en cómo hacia las cosas otros años por que no es lo mismo, y me tengo que adaptar a lo que tenemos. Simplemente tengo ganas de jugar y creo que me viene bien competir después de tanto entreno", subrayó.



Finalmente, Muguruza se sintió satisfecha de su victoria ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. "Creo que empecé muy bien, los 3-4 primeros juegos me dieron confianza para controlar el partido. El principio del segundo set fue un poco más complicado, pero enseguida volví a dominar. Creo que he jugado bien, sin duda mi mejor partido de todos los que jugué contra ella", sentenció.