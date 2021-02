Sara Carbonero cumple 37 años bajo la sombra de una posible crisis sentimental con Iker Casillas

MADRID, 3 (CHANCE)



Sara Carbonero e Iker Casillas son uno de los matrimonios más importantes de la prensa sensacionalista y lo cierto es que durante estos últimos meses han sido noticia porque está la sombra sobre ellos en cuanto a una posible crisis sentimental. Hace mucho tiempo que no les vemos juntos y desde que se instalaron en Madrid y Sara Carbonero haya empezado de nuevo su vida laboral, los rumores han crecido más y más.



La compra de un piso, el trabajo de Sara y la ausencia de Iker Casillas en los momentos que más esperábamos que se les viese juntos. Lo cierto es que han pasado muchos baches a lo largo de su matrimonio, algunos en los que ninguno de ellos podían hacer nada. Entre la enfermedad de la periodista y el infarto que sufrió el portero hace dos años han sido dos momentos claves en su relación, desde que pasaron estos dos sustos, no han vuelto a ser los mismos.



En el día de hoy, Carbonero cumple 37 años y lo hace con un físico impresionante, una belleza sobrenatural y una mirada de lo más penetrante. La periodista tiene la suerte de tener al lado a personas que han sabido estar en las malas y en las buenas, siempre apoyándola, como Isabel Jiménez, presentadora de Informativos de Telecinco con la que tiene un negocio en activo.



Un cumpleaños que, lo cierto no sabemos si será distinto o no, ya que la pareja siempre ha llevado una discreción bestial en cuanto a los temas de su privacidad, pero sí que lo celebrará bajo la sombra de una pronta ruptura. Esperemos que estas informaciones sean solamente bulos y que la pareja supere este cambio que dieron en su vida hace menos de un año.