Rusia.- Laya tacha de arbitraria la detención de Navalni y emplaza a después de la visita de Borrell posibles medidas

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido este miércoles en que el arresto del líder opositor ruso Alexei Navalni es "arbitraria" si bien ha preferido no adelantar posibles medidas por parte de la UE hasta que no concluya la visita que el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, va a realizar a Rusia.



"Hemos sido muy claros, consideramos que la detención es arbitraria", ha señalado la ministra en rueda de prensa en Bucarest junto a su homólogo rumano, Bogdan Aurescu, recordando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó que la detención del líder opositor era arbitraria. "Por eso hemos pedido a las autoridades rusas que liberen a Navalni", ha añadido.



No obstante, González Laya no ha querido pronunciarse en cuanto a la "postura que adoptará la UE" respecto a este caso, "más allá de ser muy claros y firmes" en su rechazo al arresto, considerando que "posiblemente" se conocerá tras la visita de Borrell, quien ha considerado que tras sus contactos allí dará sus impresiones respecto a "qué pasos debería emprender Europa".



El Alto Representante tiene previsto viajar a Rusia este jueves, donde permanecerá hasta el sábado. Borrell ha defendido seguir adelante con sus planes después de que cientos de manifestantes hayan sido detenidos durante las protestas para exigir la liberación de Navalni, quien ahora deberá completar la pena pendiente que pesaba en su contra. Bruselas ha indicado que tiene previstos encuentros con la sociedad civil y no ha descartado un eventual contacto con Navalni.



Así las cosas, la ministra ha insistido en que los países europeos "tenemos que dejar claro que cuando se detiene de forma arbitraria a ciudadanos no lo aceptaremos" así como en su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.



"Este es uno de los principios que al menos España tiene como parte de su política exterior y seguiremos insistiendo por todos los medios posibles", ha agregado.



La ministra de Exteriores ha reconocido que la relación entre la UE y Rusia no es fácil. "Rusia es un vecino inevitable, uno no elige a su vecino", ha subrayado, incidiendo en que como tal, existen una serie de áreas en las que "trabajamos juntos" como el cambio climático o la protección del Ártico.



Así pues, "hay espacios para la cooperación" pero la UE también mantiene una postura muy clara de una relación "más limitada" con Moscú "en áreas en las que Europa siente que Rusia necesita cambiar su conducta".