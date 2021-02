Rusia.- Alemania no descarta la posibilidad de nuevas sanciones de la UE a Rusia por el caso Navalni

BERLÍN, 5 (DPA/EP)



El Gobierno de Alemania ha afirmado este miércoles que no descarta la posibilidad de que la Unión Europea (UE) imponga más sanciones a Rusia por la detención y condena contra el opositor Alexei Navalni, al tiempo que ha criticado la represión de las protestas en el país euroasiático.



"No se han descartado nuevas sanciones", ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, quien ha condenado "el uso sistemático de la violencia contra manifestantes pacíficos". En este sentido ha apuntado a "ejemplos indignantes de violencia policial".



Las tensiones en torno al caso Navalni han provocado un aumento de los llamamientos en Alemania para que las autoridades suspendan la construcción del oleoducto Nord Strem 2, algo que, por contra, ha sido rechazado por Seibert. "La posición del Gobierno es conocida y no ha cambiado", ha zanjado.



Durante la jornada de este miércoles, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha manifestado que "el histerismo" de los países occidentales en relación con el caso Navalni "se pasa de la raya". "En cuanto a la manera de Occidente de cubrir los sucesos en Rusia, no solo por Navalni sino en general, cualquier cosa que suceda aquí, Occidente la cubre de manera bastante específica, unilateral", ha sostenido.



Lavrov ha desvelado además que ha enviado un vídeo con imágenes de violencia contra manifestantes en países occidentales al Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, quien visitará Moscú esta semana.



Un tribunal de Moscú hizo el martes efectiva la pena dictada en 2014 contra Navalni, detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto de 2020. Las autoridades alegaron entonces que el líder opositor había incumplido las medidas excepcionales que mantenían en suspenso la sentencia por fraude contra él.



Navalni, de 44 años, fue detenido el 17 de enero al regresar a casa desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento por un agente nervioso casi fatal que él y Occidente atribuyeron al servicio secreto de Putin. El pasado jueves un tribunal confirmó la prisión preventiva de 30 días y rechazó así el recurso de los abogados de Navalni, que pedían su libertad.



Putin ha rechazado cualquier responsabilidad de las autoridades rusas en el supuesto envenenamiento sufrido por Navalni y ha apelado al "marco de la ley" para la convocatoria de cualquier movilización a favor del opositor en el país euroasiático.