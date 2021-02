RDCongo.- Presentada una petición para el cese del presidente del Senado de RDC por supuesta malversación

01/03/2020 El presidente de RDC, Felix Tshisekedi POLITICA AFRICA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO INTERNACIONAL MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La solicitud llega en pleno pulso entre el presidente y el exmandatario Joseph Kabila



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Un senador de República Democrática del Congo (RDC) ha presentado una petición para el cese del presidente del Senado, Alexis Thambwe Mwamba, aliado del expresidente Joseph Kabila, por las acusaciones de malversación formuladas recientemente contra él.



Mwamba compareció el martes ante el Senado para dar explicaciones sobre los fondos supuestamente malversados, que rondan los tres millones de euros, y recalcó que "estaban en depósito porque los sacaron muy tarde del banco" y que "al día siguiente los llevaron de vuelta al Senado".



"Entregué los documentos acreditativos. Estos fondos han regresado al fisco, no ha habido malversación por mi parte", defendió, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité. Así, el vicepresidente primero del Senado, Tibasima Mbongemy, defendió que "no hay motivos para autorizar" acciones judiciales contra Mwamba.



Sin embargo, el senador Valentin Gerengo ha criticado que el presidente del Senado "haya recibido una petición de comparecencia del fiscal y haya respondido ante el pleno (del Senado)". "Eso es una falta de respeto a la Justicia", ha agregado, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias Politico.



"Podría haberse callado y haber creado un comité para que pudiéramos retirar su inmunidad. Sabe que ha perdido a la mayoría", ha criticado, en referencia a la pérdida de apoyos en el Parlamento del Frente Común para Congo (FCC) de Kabila, en pleno pulso con el actual mandatario, Félix Tshisekedi.



Este pulso ha derivado ya en el cese de la presidenta del Parlamento, Jeanine Mabunda, y en la aprobación de una moción de censura contra el primer ministro, Sylvestre Ilunga, quien afirmó la semana pasada que acepta la decisión pese a negarse a comparecer y tildar la misma de "maniobra política".



Tanto Ilunga como Mabunda son personas cercanas al exmandatario congoleño, quien abandonó el cargo en 2018 tras varios aplazamientos de la fecha electoral desde 2016. El primer ministro accedió al cargo en 2019 tras un acuerdo entre el FCC y la coalición Dirección para el Cambio (CACH) de Tshisekedi, que ha impulsado una ruptura de la alianza para distanciarse del exmandatario y lograr más margen de acción.



Los diputados firmantes de la moción pertenecen a la nueva agrupación política del presidente, conocida como la Unión Sagrada, que todavía no tiene una mayoría formal en la cámara, si bien ha ampliado sus apoyos con los respaldos de los destacados opositores Moise Katumbe y Jean-Pierre Bemba.



Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor congoleño Etienne Tshisekedi, se hizo con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2018, sucediendo así a Kabila tras dos años de aplazamientos electorales y ante la imposibilidad de que el exmandatario se presentara a un nuevo mandato.



Sin embargo, su victoria se vio empañada por las denuncias del también opositor Martin Fayulu sobre irregularidades para arrebatarle la victoria, en el marco de un acuerdo para permitir a los fieles de Kabila controlar el Parlamento, como finalmente ocurrió, lo que dejaba al presidente atado durante su mandato a la espera de que el exmandatario decidiera si concurre a las urnas en 2023.