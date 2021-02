Portaltic.-TikTok introduce advertencias sobre contenido no verificado para evitar que se comparta

03/02/2021 Advertencia sobre contenido no verificado POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TIKTOK



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



La red social TikTok notificará a los usuarios cuando vayan a compartir un vídeo sin verificar con el fin de reducir su difusión, siguiendo una prueba en la que han constatado que este esta perspectiva hizo disminuir el ratio de contenidos de este tipo compartidos un 24 por ciento.



Cada vez que la red social identifique un vídeo como no verificado, el usuario que se encuentre con él verá una advertencia, en la que se dicho contenido ha sido marcado, precisamente, por no poder ser verificado.



La advertencia, como explican desde TikTok en un comunicado en su blog, también llegará al creador del vídeo. Y una nueva ventana se mostrará ante el usuario si intenta compartirlo, aunque en esta ocasión se le dará la opción de proseguir con su intento.



La función busca que los usuarios sean "conscientes de lo que comparten". Sigue a una prueba en la que desde Tiktok comprobaron que el ratio de compartir los contenidos sin verificar se redujo en un 24 por ciento, y las indicaciones de 'Me Gusta' en un 7 por ciento.



Aunque se trata de una función diseñada para su implementación a nivel global, la compañía ha indicado que desde hoy está disponible en Estados Unidos y Canadá, y que llegará al resto de países "en las próximas semanas".