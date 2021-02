Portaltic.-Exposing.ai detecta si las fotos de Flickr se han utilizado para entrenar algoritmos de inteligencia artificial

MADRID, 3 (Portaltic/EP)



Exposing.ai es una herramienta que detecta si las fotos de los usuarios de Flickr forman parte de algún conjunto de datos de entrenamiento para algoritmos de inteligencia artificial.



El proyecto Exposing.ai está basado en años de investigación sobre conjuntos de datos de entrenamiento de imágenes utilizados para el reconocimiento facial y tecnologías de análisis biométrico.



Tras el rastreo y análisis de cientos de datos se descubrió un patrón que indicaba la descarga de millones de imágenes de Flickr, donde se fomentaban licencias de contenido permisivas y abundan los datos biométricos.



Los creadores de esta herramienta, Adam Harvey y Jules LaPlace, advierten a los usuarios de Flickr que hayan subido fotos en los que se vean rostros u otra información biométrica entre 2004 y 2020 que éstas "pueden haber sido usadas para entrenar, probar o mejorar tecnologías de vigilancia de inteligencia artificial para su uso en aplicaciones académicas, comerciales o relacionadas con la defensa".



Exposing.ai funciona únicamente con conjuntos de datos de acceso público, entre los que se incluyen imágenes de Flickr y metadatos. Al introducir el nombre de usuario de Flickr, la URL de la imagen, el NSID o un hashtag, la herramienta permite buscar qué fotos se han utilizado y en qué datasets.



Sin embargo, los usuarios no pueden eliminar las copias existentes de los conjuntos de datos en los que estén incluidos. "Este es uno de los principales problemas de los datasets de imágenes, que no se pueden controlar después de la distribución inicial", explican.



Desde Exposing.ai aseguran que el proyecto no comparte ni almacena las imágenes ni datos de búsqueda de los usuarios. Exposing.ai está basado en el anterior megapixels.cc, un proyecto similar con soporte de Mozilla.