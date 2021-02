Perú.- Solicitan ante la Comisión Interamericana de DDHH la protección de tribus no contactadas de Perú

07/11/2018 Durante sus 6,4 km de longitud, la temperatura de su afluente puede llegar a alcanzar los 97 grados centígrados: un lugar sagrado para los indígenas de la zona que, además, se encuentra protegida por un chamán POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ SOCIEDAD ANDRÉS RUZO



Una organización de Derechos Humanos ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para que actúe en la protección "urgente" de los seis territorios de los pueblos indígenas que no han sido contactados en la Amazonía peruana y obligue al Gobierno a formalizar la creación de estas reservas.



La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) apoyada por el Instituto de Defensa Legal ha solicitado esta protección frente a las crecientes amenazas que afectan a las reservas amazónicas de los pueblos no contactados, "cuyo estado legal permanece en el limbo desde hace 27 años", señalan.



En este sentido, la organización ha denunciado que "el Gobierno de Perú ha reactivado las concesiones madereras, petroleras y de gas en estas zonas", y mientras las reservas no cuenten con la protección legal, "es probable que se adjudiquen más concesiones".



Aunque la creación de estas reservas de inicio hace 27 años, nunca se ha completado de forma oficial, por lo que ORPIO insta a que la Comisión ordene al Gobierno de Perú finalizar la creación de las seis reservas indígenas, así como promulgar medidas para garantizar la salud y el bienestar de los indígenas no contactados.



Además, en el contexto de la pandemia, urgen a que se garanticen "de forma adecuada y efectiva" a las tribus aisladas su derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, ya que, de lo contrario, "estas poblaciones podrían desaparecer, es decir, extinguirse".