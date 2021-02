Perú reporta 4.940 casos y 173 fallecidos por covid-19 en las últimas horas

Las cifras ofrecidas este martes también reportaron otros 5.705 recuperados, con lo que se llegó a 1.062.850 personas que ya fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 2 feb (EFE).- Perú reportó 4.940 casos y 173 fallecidos por la covid-19 en las últimas horas, con lo que el total de infectados desde que comenzó la epidemia en el país, en marzo pasado, se elevó a 1.149.764 y los decesos reconocidos oficialmente subieron a 41.354, según el último informe del Ministerio de Salud.

Las cifras ofrecidas este martes también reportaron otros 5.705 recuperados, con lo que se llegó a 1.062.850 personas que ya fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.

Estos datos indican que en Perú hay actualmente 45.560 casos activos de la enfermedad, de los cuales 13.472 han sido hospitalizados y 1.956 de estos en unidades de cuidados intensivos.

GRAN CRECIMIENTO DE CASOS

Por su parte, la presidenta del sistema de seguridad social peruano, EsSalud, Fiorela Molinelli, alertó que existen regiones del país que ya han superado, o están muy cerca de pasar, el pico de contagios semanales que alcanzaron durante la primera ola.

La funcionaria precisó, en un mensaje publicado en Twitter, que la primera región en pasar la tasa semanal ha sido la sur andina Apurímac, donde se han reportado 650 casos, mientras en el peor momento de la primera ola llegó a 618.

Molinelli agregó que otras regiones que se acercan al máximo nivel de contagios semanales de la primera ola son la norteña Áncash, la centro andina Junín y Lima.

Áncash reporta actualmente 1.522 casos, frente al máximo de 1.544 que tuvo el año pasado; Junín llegó a 2.049 frente al tope de 2.086 de 2020; mientras que Lima ha llegado a 18.349, cuando su tasa máxima semanal durante la primera ola fue de 23.642.

SITUACIÓN EN LA CAPITAL

Al referirse a Lima Metropolitana, una ciudad de diez millones de habitantes que está nuevamente en cuarentena desde el pasado domingo, la jefa de EsSalud dijo que los distritos de Surco, Bellavista y Pueblo Libre ya superaron el pico registrado durante la primera ola.

Surco ha llegado a 780 casos semanales, frente al tope de 696 del año pasado; Bellavista llegó a 443, más que los 424 de la primera ola, y Pueblo Libre reportó 259 casos, cuando en 2020 alcanzó un tope semanal de 203 casos.

Molinelli añadió que otros distritos limeños como Comas, Los Olivos, San Miguel y La Molina "están cerca de alcanzar la cifra máxima registrada en la primera ola".

CIFRAS DE MUERTES TOTALES

Los últimos datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) señalaron que desde marzo, cuando se detectó el primer caso de covid-19 en Perú, han muerto más de 105.000 personas por encima de las cifras habituales de defunciones de los últimos años.

Según las cifras, en los últimos once meses fallecieron en Perú por cualquier causa 211.920 personas, prácticamente el doble de los 106.499 decesos registrados en los mismos once meses previos, aunque el Minsa solo incluye en sus registros los casos con alguna prueba positiva que acredita la infección por coronavirus.

Si se cuentan las muertes con sospecha de contagio por covid-19 pero sin prueba que demuestre la infección, la última estimación lanzada por el Centro Nacional de Epidemiología es de más de 53.000 decesos, pero el número similar restante no tiene de momento indicios que permitan a las autoridades sanitarias peruanas atribuirlas directamente con el coronavirus.