Merkel da la bienvenida a la Sputnik-V, América Latina supera las 600.000 muertes por covid-19

SHOTLIST BERLÍN, ALEMANIA2 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: ARD - FARBE BEKENNENRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 1. Plano medio de la canciller de Alemania, Angela Merkel, en una entrevista VLADIVOSTOK, RUSIA18 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 2. Primer plano de un frasco con la vacuna Sputnik-V3. Primer plano de la preparación de la vacuna4. Plano medio de una enfermera preparando la vacuna BERLÍN, ALEMANIA2 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: ARD - FARBE BEKENNENRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 5. SOUNDBITE 1 - Angela Merkel, canciller de Alemania (mujer, alemán, 14 seg.): "He hablado con el presidente ruso sobre esto. Hoy tenemos buenos datos para la vacuna rusa también. Toda vacuna es bienvenida en la Unión Europea pero solo aquellas con la información necesaria de la Agencia Europea de Medicamentos serán aprobadas." "Ich habe mit dem Russischen Prasident genau daruber gesprochen. Wir haben heute gute Daten gelesen auch für dem russischen Impfstoff. Jeder Impfstoff ist in der EU wilkommen aber es werden nur der zugelassen die von der EMA auch die notwendigen Daten bringen. " FUENTE: AFPTV 6. Videografía del número de fallecidos en América Latina y el Caribe superando los 600.000 MÉXICO, MÉXICO2 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Plano general del canciller de México, Marcelo Ebrard, mostrando un video de la llegada desde Argentina de la sustancia activa para la vacuna de AstraZeneca8. Plano general de trabajadores abriendo el avión9. Paneo de izquierda a derecha del avión10. Plano general de trabajadores descargando los lotes11. de trabajadores descargando los lotes12. Plano general de trabajadores descargando los lotes 13. SOUNDBITE 2 - Marcelo Ebrard, canciller de México (hombre, Spanish, 16 seg.): "AstraZeneca precompró 77.4 millones de dosis y ya recibimos dos embarques con la sustancia activa para 12 millones de dosis que se tienen que envasar en México." MACHALA, ECUADOR1 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: SECRETARÍA GENERAL DE COMUNICACIÓN ECUADORRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 14. Plano medio de un trabajador sanitario con las vacunas15. Plano general de trabajadores sanitarios esperando ser vacunados16. Primer plano de las manos de un trabajador preparando una vacuna de Pfizer/BioNTech17. Primer plano de una trabajadora de salud recibiendo una vacuna de Pfizer-BioNTech18. Plano medio de una trabajadora de salud recibiendo una vacuna de Pfizer-BioNTech RAMALA, TERRITORIOS PALESTINOS2 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: PALESTINE TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 19. Plano medio de un trabajador sanitario recibiendo la vacuna de Moderna20. Primer plano de un trabajador sanitario recibiendo la vacuna de Moderna21. Plano medio de un trabajador sanitario recibiendo la vacuna de Moderna ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Merkel afirma que "todas las vacunas" son "bienvenidas" tras datos de la rusa Sputnik V =(Video+Fotos)= Berlín, 2 Feb 2021 (AFP) - La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el martes estar abierta, bajo condiciones, al uso en Europa de la vacuna contra el covid-19 desarrollada en Rusia, después de la publicación de resultados científicos positivos sobre su eficacia."Todos los que obtienen una autorización de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) serán totalmente bienvenidos, he hablado precisamente de este punto con el presidente ruso" Vladimir Putin, dijo la dirigente alemana en la televisión pública ARD, elogiando los "buenos datos" científicos publicados sobre la vacuna rusa Sputnik V.La vacuna Sputnik V, objeto hasta ahora de controversia, tiene una eficacia de 91,6% frente al covid-19, según un análisis de los ensayos clínicos publicado el martes por la revista médica The Lancet y validado por expertos independientes.Esto "quiere decir que una vacuna suplementaria puede unirse al combate para reducir la incidencia del covid-19", según los investigadores. La canciller alemana también entreabrió la puerta al fármaco desarrollado por Pekín, al señalar que un país como "Serbia vacuna más rápido" que el resto de Europa "con la vacuna china".Merkel hizo estas declaraciones en un momento en el que su gobierno es criticado por la demora en la campaña de vacunación nacional, en comparación a otros países como el Reino Unido o Estados Unidos.mfp-ylf/mba/es/mb ------------------------------------------------------------- Más de 600.000 muertos por covid-19 registrados en América Latina, según conteo de AFPMontevideo, 2 Feb 2021 (AFP) - Más de 600.000 fallecidos por covid-19 han sido registrados oficialmente en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia, según un conteo de la AFP el martes a las 22H00 GMT en base a cifras oficiales.Los 34 países de la región totalizan 601.256 muertos (entre 19.057.391 casos declarados), detrás de Europa (747.887) y delante de Estados Unidos y Canadá (464.204) y Asia (241.391).Después de una leve pausa en el otoño boreal, el subcontinente experimentó en diciembre una aceleración en el número de contagios y muertes.La cifra diaria de decesos en la región se ha estabilizado desde el 20 de enero por encima de los 3.000 diarios en promedio, el doble que a mediados de noviembre.El 31 de octubre, América Latina y el Caribe registró más de 400.000 óbitos en total. El 29 de diciembre, 500.000. Mientras que transcurrieron 59 días entre estas dos fechas, solo se necesitaron 35 días desde fines de diciembre para registrar otros 100.000 muertos y superar los 600.000.América Latina y el Caribe es la segunda región en cruzar ese umbral, después que Europa lo hiciera el 7 de enero.Brasil y México concentran la mitad de los fallecidos en la región.Segundo país más enlutado en términos absolutos después de Estados Unidos, Brasil ostenta 226.309 fallecidos en casi 9,3 millones de casos. En cuanto a México, lamenta 159.100 muertos en 1,9 millones de contagios.En relación a su población, Perú es el país más afectado de la región por la pandemia, con 125 decesos cada 100.000 habitantes, seguido de México (123), Panamá (123), Argentina (107) y Colombia (107).A nivel mundial, el coronavirus deja más de 103 millones de infecciones y 2,2 millones de muertos desde el inicio de la epidemia en diciembre de 2019.bur-meh-sim/yow/lda