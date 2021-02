María Jiménez cumple 71 años siendo una supervivientes de su propia vida

14/07/2019 María Jiménez recibe la bandera de Andalucía de las Artes. MADRID, 3 (CHANCE) María Jiménez es una superviviente de su propia vida no solamente porque superase hace cerca de dos años los problemas de salud que la obligaron a ingresar y que hicieron temer por su vida, sino por todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de sus años. Un matrimonio condenado desde el primer momento, hacerse única en el mundo de la música y ser feliz, cosas que aparentemente son fáciles de gestionar, pero que solamente ella ha sabido enterrar con una sonrisa. SOCIEDAD JAVIER RAMÍREZ /



María Jiménez es una superviviente de su propia vida no solamente porque superase hace cerca de dos años los problemas de salud que la obligaron a ingresar y que hicieron temer por su vida, sino por todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de sus años. Un matrimonio condenado desde el primer momento, hacerse única en el mundo de la música y ser feliz, cosas que aparentemente son fáciles de gestionar, pero que solamente ella ha sabido enterrar con una sonrisa.



La artista, recuperada de los problemas de salud publicó su nuevo disco hace meses "Mi vida... a mi manera", dieciocho años después de su último trabajo discográfico y lo cierto es que seguimos escuchando el mismo torrente de voz que siempre nos deleitó en los escenarios. No hay duda de que sigue habiendo mucha María Jiménez todavía y nosotros estamos encantados de poder disfrutar de ella.



Hoy, María Jiménez cumple 71 años y lo hace teniendo la vida que siempre había soñado. Feliz con su hijo y sus nietos, la cantante sigue arrasando en las plataformas digitales con sus canciones. Su público no se cansa de ella y pide más, siempre más. La artista, que ahora no sale de su hogar para evitar contagiarse por la Covid, está deseando que esta pandemia se termine y así, seguir haciendo su vida personal y profesional como lo estaba haciendo antes de marzo del 2020.



Una diosa del flamenco y de los escenarios que derrochaba arte y elegancia en cada una de sus actuaciones. Además, siempre ha sido considerada como una de las mujeres más atractivas del panorama nacional, ya que encima del escenario sabía mirar a cámara con una provocación que nadie más ha demostrado tener. María Jiménez ¡muchas felicidades!