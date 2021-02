Maduro acusa a Zuckerberg de "abusador" por la "censura" a un fármaco sin aval

En la imagen, el presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 2 feb (EFE).- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusó este martes al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, de "abusador", ya que su red social no permitió subir unos videos en los que el mandatario hablaba de un fármaco contra la covid-19, cuyos estudios no han sido publicados ni ha sido avalado por organismos internacionales.

"¿Quién manda en Venezuela, el dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo, el dueño de Facebook? Abusadores. Zuckerberg, tremendo abusador. El mundo tiene que reflexionar sobre los abusos de las redes sociales. Son gente multimillonaria que pretenden imponer sus verdades, sus razones, sus abusos en el mundo", sostuvo el mandatario durante un acto de Gobierno.

"Me censuran todos los videos donde muestro el Carvativir", afirmó en referencia a ese fármaco, del que dijo el pasado domingo que Venezuela publicará "en los próximos días" los estudios realizados sobre el mismo.

El mandatario, quien inicialmente aseguró que el fármaco "neutraliza al 100 %" el coronavirus, corrigió dos días después para decir que es únicamente "complementario" en tratamientos contra el virus SARS-COV-2, que causa la covid-19, tras reconocer que sus declaraciones habían despertado "tremenda polémica".

El pasado 27 de enero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió que se publiquen los hallazgos sobre el Carvativir, un fármaco desarrollado en Venezuela y que Maduro había defendido días antes como unas "gotas milagrosas" contra el coronavirus.

Según Maduro, Facebook eliminó de su página en esa red social "de manera abusiva y dictatorial el video completo del programa del domingo pasado".

"Entonces ellos dicen que hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diga 'sí' yo no puedo hablar del Carvativir", explicó, pese a que la razón real es la falta de evidencia científica y de la prueba irrefutable de la seguridad del fármaco.

Semanas antes de la polémica del fármaco, distintas redes sociales censuraron también al entonces presidente de EE.UU, Donald Trump, némesis de Maduro, al que Twitter privó de su principal altavoz después de que justificara en un mensaje el asalto al Capitolio del pasado 8 de enero por parte de sus simpatizantes en el que murieron cinco personas.

"Predije que esto ocurriría. Hemos estado negociando con varios sitios más, y tendremos un gran anuncio pronto, mientras miramos también las posibilidades de construir nuestra propia plataforma en un futuro cercano", añadió el norteamericano.

El mandatario saliente dijo en esa ocasión que Twitter "ha ido más y más lejos a la hora de prohibir la libertad de expresión", y les acusó de haberse "coordinado con los demócratas y la izquierda radical" para eliminar su cuenta, así como Maduro señaló hoy "a gente multimillonaria" de querer "imponer sus verdades".