Maduro acusa a Facebook de censurar videos sobre "gotas milagrosas" para el covid-19

SHOTLIST CARACAS, VENEZUELA2 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: VTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando 2. SOUNDBITE 1 - Nicolás Maduro , Presidente de Venezuela (hombre, español, 17 seg.): "¿Quién manda en Venezuela? ¿El dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo? ¿El dueño de Facebook? ¡Abusadores! Zuckerberg que se llama, tremendo abusador, tremendo abusador. El mundo tiene que reflexionar sobre los abusos de las redes sociales." MENLO PARK, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS22 DE JULIO DE 2019FUENTE: AFPTV 3. Plano medio Pulgar "Me gusta"4. Primer plano logo de Facebook 5. Primer plano pulgar "me gusta" MANAOS, ESTADO DE AMAZONAS, BRASIL28 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 6. Plano general ambulancia en la entrada de emergencia7. Plano medio Trabajador sanitario abre puertas de ambulancia8. Plano general de gente esperando fuera del hospital 28 de Agosto CARACAS, VENEZUELA2 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: VTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 2 - Nicolas Maduro , presidente de Venezuela (hombre, Spanish, 20 seg.): "Hoy llegaron tres gandolas, están cargando y salen una gandola para Roraima, dos gandolas para Amazonas y luego regresan y eso es a cada ratico, como dicen, cada semana cada ratico, de acuerdo a sus necesidades." MANAOS, ESTADO DE AMAZONAS, BRASIL19 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 10. Plano general de camiones con oxígeno enviados por Venezuela en las calles de Manaos11. Plano general de camiones con oxígeno enviados por Venezuela en las calles de Manaos12. Plano medio de camiones con oxígeno enviados por Venezuela en las calles de Manaos13. Plano medio de un tanque de oxígeno en un camión ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: "Tremendo abusador": Maduro acusa a Facebook de censurar videos sobre "gotitas milagrosas" para el covid-19 =(Video)= Caracas, 3 Feb 2021 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a Facebook de "censurar" los videos en los que habla de unas supuestas "gotitas milagrosas" denominadas Carvativir, que ha dicho son capaces de "neutralizar" el covid-19."Me censuran todos los videos donde muestro el Carvativir, Facebook eliminó de mi página, de manera abusiva y dictatorial, el video completo del programa del domingo pasado, y eliminó el video completo donde se explica cómo Venezuela hizo todas las pruebas científicas para autorizar, como hemos autorizado, el Carvativir", sostuvo Maduro en un acto televisado.El Carvativir es el último de una serie de remedios sin estudios médicos publicados, que el mandatario socialista ha promocionado desde que la pandemia del coronavirus llegó al país sudamericano en marzo pasado."Ellos dicen que hasta que la OMS diga que sí yo no puedo hablar del Carvativir. ¿Quién manda en Venezuela? ¿El dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo? ¿el dueño de Facebook? Abusadores, ¿Zuckerberg es que se llama? Es tremendo abusador", exclamó Maduro, cuyo gobierno ha acusado antes a otras redes sociales como Twitter y Youtube de censura.Maduro afirmó que el mundo debe "reflexionar" sobre los "abusos" en las redes sociales. "Son gente multimillonaria, que pretenden imponer sus verdades, sus razones, sus abusos en el mundo".Ante la avalancha de información durante la pandemia, Facebook ajustó sus políticas, regulando "anuncios que contengan afirmaciones engañosas, falsas o infundadas sobre temas de salud, incluidas las que aseguren que un producto o servicio puede ofrecer una prevención o una inmunidad del 100%, o tiene la capacidad de curar el virus", señala la popular plataforma.Tras descargar contra Facebook, Maduro aseguró que uno de sus ministros, Aristóbulo Istúriz, está siendo tratado con Carvativir."Se tomó su Carvativir, 10 gotas cada cuatro horas durante 10 días en el caso de él, se levantó con fuerza", señaló.Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula 127.346 casos confirmados de covid-19 y 1.196 muertes, según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que ocultan una realidad mucho peor.mbj/jt/lda ------------------------------------------------------------- Maduro dice que está "garantizando" el suministro de oxígeno a estados fronterizos de Brasil =(Video)= Caracas, 3 Feb 2021 (AFP) - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes que está "garantizando" el suministro de oxígeno a los estados fronterizos de Roraima y Amazonas, en Brasil, en medio de una severa escasez."Ya le estamos garantizando al estado Amazonas y Roraima, de Brasil, a través de (la siderúrgica estatal) Sidor y la clase obrera venezolana sus necesidades en oxígeno", dijo Maduro en un acto en Caracas transmitido por la televisión gubernamental."Hoy llegaron tres gandolas (camiones), están cargando, y sale una gandola para Roraima y dos para Amazonas y luego regresan", siguió. "Eso de a cada ratico, cada semana, cada ratico, de acuerdo a sus necesidades".Venezuela ya asistió con oxígeno a Brasil, cuyo gobierno, del derechista Jair Bolsonaro, no reconoce a Maduro como presidente sino al líder opositor Juan Guaidó.Hace poco más de dos semanas, varios camiones cilindros cruzaron la frontera desde el estado Bolívar (sur) rumbo a Manaos, capital de Amazonas, en medio de una severa escasez que dejó decenas de fallecidos.Estados amazónicos brasileños como Pará y Roraima han impulsado medidas para evitar una crisis similar a la de Amazonas.Roraima, que tiene una ocupación de 79% de sus camas de cuidados intensivos destinadas para pacientes con covid-19, reabrió un hospital de campaña para ampliar su capacidad.Uno de sus senadores, Telmário Mota, solicitó al canciller venezolano, Jorge Arreaza, que enviara oxígeno al estado para "evitar un colapso del sistema de salud".El gobierno regional, según los canales Band y CNN Brasil, también pidió asistencia a Venezuela con oxígeno."Todo es posible cuando hay solidaridad, hermandad, cooperación, paz y amor entre los pueblos", dijo Maduro, que gobierna un país azotado por la peor crisis de su historia reciente con hiperinflación y siete años de recesión.En medio de la debacle, el personal de salud venezolano se ha visto afectado por escasez de insumos médicos y material de protección contra el covid-19.Bolsonaro de hecho ironizó sobre el envío de oxígeno desde Venezuela, aunque sin rechazar la carga."Si Maduro nos quiere suministrar oxígeno, podemos recibirlo sin ningún problema; pero podría dar ayuda de emergencia a su gente también, el salario mínimo allí [en Venezuela] compra medio kilo de arroz", dijo entonces el mandatario, cuya popularidad se ha visto mermada por su gestión de la pandemia.jt/mbj/lda -------------------------------------------------------------