Los jóvenes valores de la MLS se van al fútbol europeo

El jugador Bryan Reynolds (c) a su llegada al aeropuerto de Roma Fiumicino el 31 de enero de 2021. EFE/EPA/Telenews/Archivo

Houston (EE.UU.), 3 feb (EFE).- El éxodo del talento joven de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos al extranjero, especialmente a Europa, se acentuó este invierno con la marcha de varias promesas a las competiciones del Viejo Continente.

El FC Dallas se colocó a la cabeza después de la salida del joven defensa derecho Bryan Reynolds, quien fue transferido a la Roma por un pago récord, que el equipo tejano no ha dado a conocer.

El trato es un préstamo con la obligación de hacer permanente el traspaso este verano.

Reynolds, de 19 años, firmó un contrato de cosecha propia con el FC Dallas antes de la temporada 2017, e hizo su debut en la MLS en 2019.

Comenzó 14 partidos de temporada regular para el club en 2020 y hace un mes ganó una convocatoria para el campamento de la selección nacional Sub-23 de EE. UU. Fue internacional con regularidad en varios niveles de selecciones juveniles.

Reynolds fue una revelación inmediata con el FC Dallas después de que Reggie Cannon fuera transferido también al Boavista de Portugal, el pasado septiembre.

El FC Dallas también ha enviado al adolescente de 17 años, el defensa Justin Che, al Bayern Munich, con opción de compra por parte del club alemán.

La salida de Reynolds, Che y Cannon, jugadores formados en la Academia del FC Dallas, se da después que otros jóvenes valores les precedieron como Chris Richards (Bayern Munich) y Weston McKennie (Juventus).

Antes de la marcha de Reynolds y Che a Europa este invierno ya lo habían hecho los jugadores del Philadelphia Union, el mediocampista del Philadelphia Union, Brenden Aaronson (RB Salzburg) y el defensa Mark McKenzie (KRC Genk), así como del graduado de la academia del New York City FC Joe Scally (Borussia Monchengladbach).

Orlando City SC también sorprendía con el envío del joven delantero Daryl Dike al Barnsley inglés en un préstamo a corto plazo. El trato incluye una cláusula en la que Orlando puede retirar al delantero, pero el equipo inglés tiene opción de compra.

Dike, de 20 años, estuvo entre las estrellas más brillantes de la liga en 2020, gracias a todo el trabajo y confianza que le dio el entrenador colombiano Óscar Pareja, que se hizo cargo del equipo.

Después de ser seleccionado con la selección general No. 5 en el SuperDraft, Dike irrumpió en el primer equipo de Orlando y anotó ocho goles y cuatro asistencias en 17 apariciones.

Dike ganó numerosas convocatorias a la selección nacional de Estados Unidos, la última la del pasado sábado para jugar contra la de Trinidad y Tobago a la que golearon por 7-0.

Durante años, se ha inyectado una increíble cantidad de inversión, tanto monetaria como de tiempo, en el sistema de academias de la MLS y ha experimentado una evolución natural hacia el desarrollo y la venta en los últimos tiempos.

Las exportaciones estadounidenses y de la MLS están sobresaliendo en las competiciones más grandes del mundo, especialmente de los clubes europeos inteligentes que han notado el descontrol que hay en el mercado estadounidense y lo están aprovechando al máximo.

Otro joven valor de la MLS, el extremo uruguayo Brian Rodríguez, que militaba con LAFC cruzó el charco para incorporarse al Almería, de la Segunda división del fútbol de España, en condición de préstamo, con la posibilidad de cerrarse un traspaso si el joven jugador alcanza ciertos objetivos deportivos en el campo.

Rodríguez, de 20 años, ya tiene nueve partidos con la selección uruguaya. Con LAFC tuvo dos goles y siete asistencias en 26 apariciones después de unirse durante el verano del 2019.

La presencia del delantero mexicano Carlos Vela le quitó protagonismo y minutos a Rodríguez, que junto con su compatriota y compañero de selección, Diego Rossi, fueron siempre importantes en el ataque de LAFC.

Rodríguez llega a un equipo como el Almería, que lucha por subir a la Primera división de España, y donde podrá tener un mayor desarrollo futbolístico de cara a su futuro.

Otro joven talento latinoamericano que milita en la MLS, el delantero argentino Valentín Castellanos, de 22 años, ha llamado la atención del Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores 2020, y su actual equipo del New York City podría permitir su traspaso.

Castellanos, en las tres temporadas que lleva con el equipo neoyorquino ha disputado 60 partidos, 42 de titular, y conseguido 18 goles y 10 asistencias.

Junto a los jóvenes valores, otros jugadores veteranos destacados en la MLS y en la selección de Estados Unidos como los delanteros Paul Arriola (DC United) y Jordan Morris (Seattle Sounders FC) también han sido traspasados este invierno al Swansea FC, de la primera división del fútbol de Gales y tener la oportunidad del sueño europeo.

Gloria Regil