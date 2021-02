Las vacunas y las nuevas variantes del virus centran la atención de Europa

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Redacción Internacional, 3 feb (EFE).- Las distintas vacunas, su escasez en Europa y su utilidad ante las nuevas variantes del virus centran la atención de los países europeos en medio de la tercera ola de la pandemia, que presenta un ligero descenso de los contagios y del número de muertes.

Los casos de las nuevas variantes del coronavirus aumentan en Francia a un ritmo del 50 % cada semana, y en Portugal al 70-90 % semanal, según datos de las autoridades que, en el caso de las francesas, señalan que en este país "es menos importante" que en otros países que no habían tomado las mismas medidas para frenarlas, como restricciones en los desplazamientos internacionales, cierre de los grandes centros comerciales o aumento de las capacidades para secuenciar las muestras tomadas en los test de la covid.

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que "no es práctico" cerrar "completamente" las fronteras contra la entrada de variantes foráneas del coronavirus y sostuvo que el sistema de cuarentena vigente es "uno de los más estrictos" del mundo. Cuestionado en el Parlamento por el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, el jefe del Ejecutivo conservador descartó prohibir todos los viajes y llegadas internacionales al concluir que sería un impedimento para la importación de productos como alimentos y medicinas.

Suecia exigirá a partir del sábado un test de coronavirus negativo, realizado como máximo 48 horas antes, para poder entrar al país, dijo hoy el primer ministro sueco, Stefan Löfven ya que "las nuevas mutaciones del virus son preocupantes".

La OMS dirige una reflexión con científicos de todo el mundo para establecer un sistema para asignar nombres neutrales a las mutaciones que van apareciendo, que hasta ahora son llamadas de acuerdo al lugar donde se identificaron inicialmente: "británica", "sudafricana" o "brasileña".

LA UE ESTUDIA LA VACUNA RUSA

La Unión Europea contempla al fármaco ruso Sputnik V, que ha irrumpido en el debate sobre la escasez de vacunas en la UE con la llegada de 40.000 dosis a Hungría.

El desarrollador de la Sputnik V solicitó el 21 de enero "asesoramiento científico" a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para "facilitar" su programa de desarrollo del fármaco y acercarlo a la legislación comunitaria, en lo que se interpretó como primer paso para buscar respaldo al uso de su vacuna en la UE.

Es este contexto de escasez el que ha llevado a algunos líderes a tender la mano al fármaco de Moscú. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no ha cerrado la puerta a la Sputnik V, si se trata de una "decisión científica", y la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho en una entrevista con Efe en Budapest que "todas las vacunas son bienvenidas" para el objetivo de "vacunar a toda la población, a la europea, pero también a toda la población del mundo".

Por otra parte, la EMA empezó este miércoles a evaluar en tiempo real los datos de la vacuna del covid-19 de la biotecnológica Novavax, la segunda inmersa en este proceso que puede conducir a una licencia de uso condicional en la Unión Europea (UE) junto a la de Janssen, de la también estadounidense Johnson&Johnson.

LA UE DEBERÍA DESPLEGAR TODOS SUS MEDIOS PARA CONSEGUIR VACUNAS

La Unión Europea debería "desplegar todos los medios necesarios" para satisfacer sus necesidades de vacunas, ya sea invirtiendo más en la mejora o reutilización de las plantas existentes o en la construcción de otras nuevas, según una carta conjunta dirigida a los lideres de los Veintisiete, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de turno del Consejo de la UE, el primer ministro portugués António Costa.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, ambos instan a "combinar todos nuestros esfuerzos con la industria para aumentar el suministro de vacunas y la capacidad de producción en la UE".

Esta carta llega en medio de las críticas a Von der Leyen por retrasos en la estrategia de vacunación en la UE y significa la importancia de la unidad en esta pandemia

VACUNAS CONTRA LAS MUTACIONES DEL VIRUS

El director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, afirmó que la técnica de "ARN mensajero" con que ha sido diseñada su vacuna de la covid-19 es eficaz para adoptarse a posibles variantes del coronavirus. Esta vacuna está desarrollada en colaboración con la empresa alemana Biontech, que el pasado lunes anunció que suministrará a la Unión Europea (UE) 75 millones de dosis en el segundo trimestre del año, tras optimizar sus procesos de producción.

La vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca puede tener un "gran impacto" a la hora de reducir la transmisión del coronavirus, según Andrew Pollard, investigador de este preparado desarrollado por la Universidad de Oxford.

Por su parte, la compañía británica GlaxoSmithKline y la alemana CureVac van a colaborar en el desarrollo de una nueva generación de vacuna para afrontar las mutaciones del virus de la COVID-19, en un acuerdo valorado en 150 millones de euros (182,5 millones de dólares), informaron este miércoles ambas empresas.Esta vacuna está en estos momentos en la fase 2 y 3 del ensayo clínico.

PORTUGAL RECIBE LA AYUDA ALEMANA

Portugal registró hoy 240 fallecidos, 20 menos que el martes, y recibió a un contingente militar alemán experto en cuidados intensivos que trabajará en Lisboa cuando se ha llegado al récord en el número de pacientes covid en UCI, 877. La capacidad máxima de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del país es de 1.320 camas, y los expertos piden un esfuerzo para ampliarlas a 1.500 dado el aluvión de enfermos críticos, especialmente en Lisboa.

Ante la falta de personal sanitario, el contingente militar alemán, compuesto por 26 soldados sanitarios expertos en medicina intensiva, aterrizó esta tarde en Lisboa para trabajar en una unidad de cuidados intensivos del "Hospital da Luz" de la capital lusa.El avión militar llegó además con 50 respiradores y 150 bombas de extracción.

El coordinador del plan de vacunación contra la covid-19 de Portugal, Francisco Ramos, dimitió después de detectar irregularidades en la selección de los sanitarios que debían ser vacunados en el Hospital de la Cruz Roja de Lisboa.

DESCIENDEN LAS MUERTES EN ESPAÑA Y ALEMANIA

Aunque en España la presión en las ucis se mantiene con una ocupación de 44,4 % (con 4.836 enfermos, 17 menos que ayer), desciende de nuevo la incidencia acumulada del virus hasta 815,82 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 31 puntos menos que ayer. Aún así hoy España alcanzó las 60.370 muertes, según los datos del Ministerio español de Sanidad, tras sumar este miércoles 565 fallecidos más en las últimas 24 horas, mientras que el número de contagios totales alcanzan los 2.883.465, con 31.596 nuevos positivos desde ayer.

Las autoridades sanitarias alemanas comunicaron hoy 9.705 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas y 975 muertes, a falta de datos procedentes de la ciudad-estado de Hamburgo. El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio suma 2.237.790 y el de víctimas mortales, 58.956. Alrededor de 1.973.200 personas constan como sanadas y la cifra de casos activos se sitúa en unos 206.100.

En el conjunto de Alemania la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 82,9 casos por 100.000 habitantes, frente a 101,0 hace una semana, y el número de nuevas infecciones en una semana suma 68.957.

GRAN BRETAÑA AUMENTA SUS VACUNACIONES E ITALIA SUS CONTAGIOS

El Reino Unido ha superado los 10 millones de personas que han recibido al menos la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus, anunció este miércoles el primer ministro británico, Boris Johnson. Destacó asimismo que las últimas cifras sobre la evolución de la pandemia en el Reino Unido ofrecen algunos signos de "esperanza", si bien recalcó que los niveles de contagio son todavía "alarmantemente elevados". El Gobierno informó hoy de 19.202 nuevos contagios, por encima de los 16.840 que se comunicaron ayer, y 1.322 fallecidos por covid-19. En los últimos siete días, sin embargo, el nivel de nuevas infecciones se ha reducido un 25,1 % y las muertes un 13,4 %.

Italia registró 13.189 nuevos contagios y 477 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que significa que acumula 2.583.790 casos desde que comenzó la emergencia sanitaria en febrero del año pasado y 89.820 fallecidos. Hoy se contabilizaron 3.529 contagios más que el martes, aunque el número de pruebas realizadas es también mayor: 279.307 test frente a los 244.429 de ayer.

El papa Francisco, de 84 años, recibió hoy la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y está inmunizado.