Kany García ofrecerá un concierto desde la intimidad de su casa el día 13

En la imagen, la artista puertorriqueña Kany García. EFE/Nina Prommer/Archivo

San Juan, 3 feb (EFE).- La artista puertorriqueña Kany García ofrecerá un concierto acústico desde su casa de la ciudad estadounidense de Miami junto a sus músicos el próximo día 13, una sorpresa para todos sus seguidores en el mundo que se podrá seguir al adquirir los boletos a través de Livepass.

La cantante señaló este miércoles a Efe que se trata de una iniciativa que llegó después de "alinearse los planetas", lo que hizo posible que gran parte de sus músicos pasaran en esa fecha por la ciudad de Miami, donde vive García.

"Haré un repaso de un buen número de canciones", destacó la artista, que cree que el escenario de su propio hogar será el ideal para un concierto acústico que garantizará una mayor intimidad con sus seguidores.

"Desde la comodidad de mi casa ofreceré un concierto más íntimo y sencillo", destacó García, que debido a la covid-19 asegura tener grandes ganas de reunirse de nuevo con todos sus admiradores en un concierto en directo.

VERSIÓN ACÚSTICA

Mientras, la cantante espera el sábado 13 ofrecer esta nueva versión acústica de concierto de la que asegura sentirse "muy ilusionada" por tratarse de un formato "muy cerca del ADN de mi música".

García destacó que hará un repaso a todas sus canciones de éxito pero desde un marco, el de su hogar, más íntimo.

"Creo que el público lo agradecerá", subrayó, además de resaltar que en su repertorio habrá "canciones de amor y desamor".

Para la cantante no se trata del primer concierto desde el inicio de la pandemia, ya que el pasado verano ya ofreció una actuación virtual a sus seguidores que ahora repetirá, en un formato acústico.

García reconoció que en aquella ocasión se sintió bien, pero que, sin duda, le costó el no tener cerca a sus seguidores.

GRAN ESCUELA SU PRIMER CONCIERTO "DIGITAL"

"Fue una gran escuela el haberlo hecho", dijo sobre esa primera experiencia que ahora repite la cantante puertorriqueña.

La artista está viviendo una de sus mejores etapas profesionales tras el lanzamiento durante la pandemia de "Mesa para dos", que cuenta ya con más de 160 millones de reproducciones en todo el mundo.

El séptimo álbum de la cantautora puertorriqueña ofrece una combinación de géneros musicales que incluyen pop, blues, balada y fusión latinoamericana.

García no tenía planes de sacar un álbum este año, pero la ausencia de conciertos abrió un compás para su creatividad.

Sobre el futuro, García reconoció que desea actuar, pero aclaró que no quiere ponerse metas y que habrá que acoplarse a lo que hay.

El concierto del próximo día 13 se celebrará a las 9.00 de la noche, hora local de Puerto Rico.

Los boletos para el concierto tienen un precio de 15 dólares.