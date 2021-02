Isabel Gemio se pronuncia sobre el nuevo programa en televisión de María Teresa Campos

03/02/2021 Isabel Gemio, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Isabel Gemio ha pasado página y no guarda ningún rencor a María Teresa Campos después del encontronazo que ambas comunicadoras tuvieron tras la tensa entrevista que la extremeña hizo a la madre de Carmen Borrego para su canal de YouTube.



Con las aguas mucho más calmadas, y después de que la malagueña pidiese en su reaparición respeto para Isabel Gemio, la presentadora de "Sorpresa sorpresa" se pronuncia sobre el nuevo programa televisivo que tendrá María Teresa en Mediaset, del que confiesa "alegrarse muchísimo".



Además, y para sorpresa de todos, Gemio no se cierra a ser entrevistada por la veterana comunicadora en su "Campos móvil" y asegura que "eso dependerá siempre de ella y del equipo".



Después de desvelar recientemente que no le importaría tener una conversación con María Teresa para aclarar las cosas, la periodista sostiene que "yo no quiero alimentar más la bola. Yo no necesito de todo eso, vivo muy bien en tercero, quinto o sexto plano. La gente sabe, sabe. La gente de buen corazón sabe diferenciar todo y sabe poner todo en su justa medida. A mi nunca me han gustado las polémicas, pero agradezco el apoyo de tantísima gente, que me ha dejado alucinada".



Además, Gemio responde a las declaraciones de la ex de Edmundo Arrocet de que ella no está por la labor de hablar con ella: "Lo que no depende de mí, jamás lo juzgaré. Solamente puedo hablar de mí. Yo no puedo entrar en eso cómo comprenderás"



Sin dudarlo, la periodista confima que ha puesto alguna demanda, pero prefiere no desvelar, por el momento, a quién, aunque asegura que "por favor, lo sabeis de sobra". "Eso lleva un proceso. Estamos recaudando todo y eso lleva un proceso, y eso lo lleva la abogada. La abogada va a seguir viendo todo, recabando todo y ella decidirá, pero yo no quiero perder ni un segundo de mi vida, ni un minuto, ni mi energía en nada. Yo tengo prioridades importantes en mi vida, cómo comprenderéis", señala.



Acerca de una posible retirada profesional, de la que ella misma comentó recientemente, Isabel se muestra clara: "Yo no voy a dar por terminada mi carrera por nada exterior sino cuando yo lo decida, pero es que ya la daba por terminada antes. Me refería hace a dos o tres años en realidad, ¿sabes? No por esto, no por todo lo que ha ocurrido, quizás me expresé mal, pero bueno".



Hablando de su carrera, Gemio acaba de revolucionar las redes sociales posando con Jesulín de Ubrique y Chenoa - de quien confiesa que es "fantástica, maravillosa y súper profesional" - durante la grabación del programa "Dos parejas y un destino" y confiesa cómo ha sido su reencuentro con el extorero: "Lo hemos pasado bien. A Jesús le he entrevistado mucho y lo hemos recordado, ¡qué gracioso es! Le veo bien y muy maduro. Le veo muy maduro, muy serio, muy apartado de todo, del mundo... Me ha parecido que es un tío que está cómo quiere estar en la vida que eso es muy importante".