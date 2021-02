Honduras roza los 150.000 casos de coronavirus y los muertos suben a 3.638

Dos mujeres protegidas con tapabocas caminan en una calle, el 22 de diciembre de 2020, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- Honduras rozó este martes los 150.000 contagios con de coronavirus, en tanto que la cifra de muertos por la covid-19 aumentó a 3.638, informo el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.644 nuevas pruebas PCR de laboratorio procesadas, 840 dieron positivo, con las que el país centroamericano acumula 149.791 contagios desde que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo de 2020.

La covid-19 también ha cobrado 24 nuevos fallecimientos, que han dejado el registró en 3.638, indicó el organismo sanitario.

Según el ente oficial, 1.008 hondureños están hospitalizados a causa de la covid-19, de los que 613 presentan una condición estable, 344 están graves y 51 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

Completan el informe del Sinager 155 nuevos pacientes recuperados, con los que ya son 61.134 los que se han salvado de morir en once meses de pandemia.

Honduras, que siempre ha tenido un deficiente sistema de salud. enfrenta la pandemia con muchas dificultades por falta de hospitales y otro tipo de equipos, materiales y personal humano.

Esa situación ha tenido repercusiones entre el personal sanitario de los hospitales públicos que están al frente de la pandemia, que ha perdido al menos 72 médicos, varios de ellos esta semana, entre otros profesionales que se contagiaron con covid-19.

El subdirector del estatal Hospital Escuela, Franklin Gómez, dijo este martes que el país solo dispone de once médicos intensivistas que trabajan en hospitales públicos y privados.

De esos once profesionales, tres están asignados al Hospital Escuela, pero por asuntos personales, solamente uno está atendiendo actualmente.

Gómez explicó que por esa situación, un nosocomio modular, que esta semana ha sido adscrito al Hospital Escuela, no tiene funcionando su unidad de cuidados intensivos.

Al centro modular solo serán remitidos, desde el Hospital Escuela, los pacientes en condiciones moderadas, ya que aunque disponga de una unidad de cuidados intensivos, no tiene médicos intensivistas para atender a los pacientes, acotó.