Guatemala suma casi 792.000 pruebas de la covid-19 desde febrero de 2020

Guatemala, 2 feb (EFE).- Guatemala llegó este martes a las 791.928 pruebas realizadas para detectar la covid-19 y se mantiene en el segundo lugar de la categoría en Centroamérica por detrás de Panamá, que acumula casi el doble de test.

La actualización de datos del Ministerio de Salud guatemalteco detalló que de las 791.928 pruebas procesadas desde el 13 de febrero de 2020 a la fecha un 20,4 % han salido positivas. En la cifra se incluyen tanto las pruebas del sistema sanitario público como del privado.

Guatemala, con 16,1 millones de habitantes aproximadamente, se mantiene por tanto como el segundo lugar con más pruebas en Centroamérica con los 791.928 test realizados, por detrás de Panamá, que tiene solo cuatro millones de habitantes pero que suma 1,6 millones de pruebas en total.

En el tercer escalón al respecto se encuentra El Salvador, con poco más de 700.000 test efectuados mientras Honduras y Costa Rica no superan las 600.000 pruebas cada uno. En cuanto a Nicaragua, no se cuenta con datos oficiales al respecto.

Del total de casos tamizados en Guatemala, el 52 % son del sexo masculino, el 47 % femenino, y del 1 % no existen datos.

La información del Ministerio de Salud señala también una centralización en las pruebas, ya que 408.578 test (el 51 %) se han llevado a cabo en el departamento de Guatemala, donde se ubica la capital del país y viven 3,5 millones de personas, y el otro 49 % en el resto del territorio.

Guatemala ha contabilizado hasta este martes 5.709 decesos a causa de la covid-19, 36 de ellos en las últimas 24 horas.

En cuanto a casos positivos, en total Guatemala registra 160.299, incluyendo 667 detectados el lunes.

La primera prueba para la detección de contagios tuvo lugar el 13 de febrero de 2020, según la cartera sanitaria, aunque fue hasta un mes después, el 13 de marzo, cuando se confirmó el primer caso positivo.

La cifra de decesos en Guatemala por el virus podría ser mayor, ya que de acuerdo con varios expertos existe un subregistro de muertes, pues el Registro Nacional de Personas, con más cobertura que el Ministerio de Salud, ha reportado un exceso de 13.000 fallecimientos en 2020 en comparación con los tres años anteriores.

Las primeras 800.000 dosis de vacunas contra la covid-19, que serán para 400.000 personas, llegarán a finales de este mes, según lo anunció el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el pasado fin de semana.