Fútbol/Copa.- Previa del Betis - Athletic Club

Duelo de campeones al alza en el Villamarín



Betis y Athletic quieren afianzar su mejor momento con el premio de las semifinales de la Copa del Rey



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Real Betis y el Athletic Club dirimirán este jueves en el Benito Villamarín (21.00 horas) el cuarto y último semifinalista de la Copa del Rey 2020-2021, un duelo que se presenta muy equilibrado ante el buen momento que están viviendo en la actualidad los dos equipos.



El último cuarto de final de la competición del 'k.o' mide a los otros dos campeones que quedan en liza y que no han sido ajenos a esta pelea por el título en los últimos años. El conjunto vizcaíno, el segundo más laureado del torneo con 23 títulos, ya fue finalista la pasada campaña y aún tiene que pelear por poner fin a una sequía copera que data desde 1984, mientras que el bético, doble ganador (1977 y 2005), estuvo en la penúltima ronda en la temporada 2018-2019, pero fue apeado precisamente por Marcelino García Toral, entonces técnico del Valencia.



Sin dudas, la eliminatoria se presenta muy atractiva por el estado de forma que están ofreciendo béticos y 'Leones', los dos estilos que oponen Manuel Pellegrini y el nuevo técnico del Athletic, y por la condición a partido único que no permitirá mucho margen a la especulación ni a excesivos experimentos en los onces. Lo que parece claro es que el choque diferirá bastante del que vivieron en San Mamés en LaLiga Santander y que se saldó con un claro 4-0 para los locales, con Gaizka Garitano en su banquillo.



El Betis parece haber enderezado su rumbo tras un irregular comienzo de campaña y llega a esta cita después de firmar un positivo 2021 donde todavía no ha perdido. El conjunto andaluz cerró el 2020 con un doloroso 4-3 en el Ciutat de València, pero a partir de ahí ha encontrado su mejor forma, con seis victorias en sus ocho primeros partidos del nuevo año, entre ellos sus dos cruces coperos ante el Sporting de Gijón (0-2) y la Real Sociedad (3-1).



Ahora, una vez eliminado una de los finalistas coperos de la pasada campaña, quiere hacer lo propio con el otro, aunque el Athletic parece haber aparcado las dudas y llega también más entonado, pese a haber encajado dos derrotas con el técnico asturiano, ambas ante el FC Barcelona. Sin embargo, la conquista de la Supercopa le ha reforzado de cara a un tercer envite en una Copa donde ha sufrido en sus dos rondas ante dos Segundas 'B', el Ibiza y el Alcoyano.



DUELO CANALES-MUNIAIN



El Betis sabe que tendrá que dar su mejor versión defensiva, seguramente el aspecto que más le está costando afinar a Pellegrini, cuyo equipo no termina de ser fiable atrás. Mejor está en el engranaje ofensivo gracias principalmente a un Sergio Canales a un gran nivel y 'cerebro' de todas las operaciones.



El centrocampista cántabro, tras superar una lesión muscular a mediados de noviembre, ha vuelto con fuerza, y goles, y vivirá un bonito duelo en esa labor de generar para los suyos con Iker Muniain, un futbolista al que la llegada de Marcelino también ha revitalizado.



Otro duelo puede ser el que tengan Borja Iglesias y Raúl García. El 'Panda', condenado al banquillo casi toda la temporada, pide sitio en el once de Pellegrini tras anotar un doblete clave para eliminar a la Real Sociedad y anotar el lunes el gol del triunfo ante Osasuna saliendo como revulsivo en la segunda mitad. El centrocampista navarro, que jugará seguro por estar sancionado en Liga, está viendo puerta con facilidad y demostrando ser un arma desde la segunda línea que deberá vigilar la zaga verdiblanca.



Lo que está por ver es si ambos técnicos harán muchas rotaciones de cara a guardar fuerzas para el fin de semana. El Betis, que recibe al FC Barcelona, tiene la buena noticia de la vuelta de Guido Rodríguez, que podría ser una de las novedades junto a Tello, Willian Carvalho o Miranda, más el mencionado Borja Iglesias, mientras que Berenguer, Villalibre, Vesga y Unai López, más Ezkieta, portero hasta ahora en la Copa, podrían ser las del Athletic.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



BETIS: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Willian Carvalho; Fekir, Canales, Tello; y Borja Iglesias.



ATHLETIC CLUB: Ezkieta; Lekue, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Vesga, Dani García, Muniain; Raúl García y Williams.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).



--ESTADIO: Benito Villamarín.



--HORA: 21.00/DAZN.