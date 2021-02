Fútbol/Copa.- Diego Martínez: "Es para quitarse el sombrero y darle las gracias a estos jugadores"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se mostró "muy orgulloso" de sus jugadores pese a la derrota (3-5) frente al FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey y aseguró que es "para quitarse el sombre y darles las gracias" tras haber caído ante un equipo de "otra dimensión".



"Creo que no se puede hacer más, hemos tenido a todo un FC Barcelona con la diferencia abismal que hay entre ambos equipos, empatado hasta el minuto 88-89, y aun así después del 2-2 tuvuimos una clara de Luis Suárez... hemos hecho el partido que había que hacer para intentar ganar al Barcelona de la única manera que podíamos ganar. Es para quitarse el sombrero y darle las gracias a estos jugadores", analizó.



"La Copa ha sido extraordinaria para nosotros, lo hemos dado todo jugando hasta cuartos y ante un Barça han necesitado una prórroga para ganar, eso en sí mismo es un éxito entendiendo qué tipo de equipos somos y en las circunstancias que llegábamos al partido. El cansancio acumulado era tremendo y me quedo con lo positivo, los valores que representamos, el hecho de que ha estado muy cerca y nunca justificamos", dijo.



Preguntado por la dureza de cómo ha llegado la derrota, Diego Martínez recordó que "esto es fútbol, a veces suceden estas cosas". "Evidentemente hemos cometido errores, el 1-2 llega en una acción rocambolesca. Pero claro... luego tienen a Messi, Griezmann, son jugadores de un nivel top mundial y eso es lo que tienen. Por eso hay que estar tan orgulloso del equipo", añadió.



"He felicitado a mis jugadores porque ahora mismo tenemos que gestionar todos nuestra propia emoción. Ha sido muy duro y muy cruel, hemos seguido luchando en la prórroga y nada... hoy nos costaba en las piernas, pero esa mentalidad y fuerza mental ha sido para estar orgullosos por el compromiso para igualar al Barça en 90 minutos para pasar a semifinales ante un equipo de otra dimensión. En 90 años ¿cuántas veces ha pasado esto? Es muy grande lo que han hecho los jugadores", finalizó Diego Martínez.