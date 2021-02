Fútbol/Copa.- Crónica del Levante - Villarreal, 1-0

Roger mete al Levante en semifinales en el último segundo de la prórroga



Los granotas eliminan al Villarreal y hacen historia 86 años después



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Levante jugará las semifinales de la Copa del Rey por segunda vez en su historia después de imponerse al Villarreal (1-0) en el estadio Ciutat de València, gracias a un gol de Roger Martí en el último segundo de la prórroga, un tanto que permite a los granotas quedarse a dos partidos de pelear por un título.



El equipo de Paco López no jugaba las 'semis' de Copa desde la temporada 1934-35, cuando era otro torneo, otro fútbol y otra época que nada tiene que ver con la actual. Hasta el propio Levante UD se denominaba Levante FC. Este miércoles, el conjunto valenciano hizo historia confirmando su gran torneo y el empuje recibido tras ganar al Real Madrid en Valdebebas el pasado fin de semana.



Sin embargo, hubo que esperar hasta el último suspiro para lograr la gloria. El Levante, que fue superado por el Villarreal en la segunda mitad, supo esperar su momento, se 'alió' con el VAR en la prórroga y asestó el golpe definitivo impidiendo a su rival acceder a la penúltima ronda del torneo del KO, la que será segunda de su historia 86 años después.



Los primeros minutos fueron frenéticos con ocasiones en ambos bandos. Dani Gómez inauguró el carrusel para los granotas, gracias a un centro exquisito de Bardhi, y Pedraza replicó en la jugada siguiente siendo taponado por Postigo, el mejor del Levante este miércoles. El duelo fue un auténtico 'ten con ten' que no dio pie al parpadeo del espectador.



Pau Torres, a los cuatro minutos, ya obligó a una buena estirada de Cárdenas, el portero del Levante que fue otro de los destacados. El cancerbero de 23 años repelió todo cuanto los castellonenses llevaron a su meta, de igual manera que Gero Rulli, que -con menos necesidad- también se convirtió en importante para los suyos.



Moi Gómez no acertó pasada la media hora con un centro de Pedraza y Alcácer, en una de las ocasiones más claras del encuentro, se topó con el meta levantinista en un mano a mano escorado. Trigueros también probó fortuna y Baena, con la portería vacía, ya celebraba el gol cuando Postigo metió la cabeza para sacar el balón bajo palos. El Villarreal mereció mejor suerte en el tramo final.



Sin embargo, no llegó el gol ni para los de Unai Emery, más avezados en esos minutos finales, ni para los de Paco López, que quemaron todas las naves con las sustituciones de Roger Martí y Sergio León, dos de sus mejores argumentos. Pero ni con esas, es más, fue el 'Submarino Amarillo' quien estuvo más cerca de evitar la tanda de penaltis en una jugada de Pedraza que fue señalada como penalti hasta la intervención del VAR.



Una falta de Melero que comenzó fuera del área y terminó dentro fue señalado como pena máxima por Soto Grado, pero el VAR corrigió su decisión y sacó la falta fuera. Parejo intentó aprovechar la ocasión, pero Cárdenas volvió a aparecer con seguridad. El duelo, inevitablemente, debía resolverse desde los once metros o eso parecía hasta que aparecieron Morales y Roger Martí.



El comandante acomodó la pelota escorado en la banda izquierda, Raúl Albiol intentó aguantarle pero su centro cayó en las botas de Roger, justo en el corazón del área. El disparo, no sin dificultad, acabó en el fondo de las mallas y con él, un histórico pase a semifinales para el Levante Unión Deportiva.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE, 1 - VILLARREAL, 0 (0-0, al descanso y 1-0 al término de la prórroga).



--ALINEACIONES.



LEVANTE: Cárdenas; Son (Melero, min.55), Postigo, Vezo, Toño (Clerc, min.76); Radoja, Malsa (Roger, min.65), Coke (Miramón, min.65), Rochina (Morales, min.55); Dani Gómez (Sergio León, min.106) y Bardhi.



VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin (Fer Niño, min.90), Parejo, Trigueros; Rubén Peña (Estupiñán, min.66), Moi Gómez (Baena, min.51) y Alcácer (Bacca, min.87).



--GOL:



1 - 0, min.120, Roger.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Bardhi (min.25), Rochina (min.42), Postigo (min.89) y Melero (min.111) en el Levante; y a Albiol (min.37), Trigueros (min.57), Parejo (min.103) y Baena (min.113) en el Villarreal.



--ESTADIO: Ciutat de València.