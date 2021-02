Fútbol.-Hazard sufre una nueva lesión y volverá a ser baja en el Real Madrid

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El centrocampista belga del Real Madrid, Eden Hazard, se volverá a perder varios partidos después de sufrir un nuevo percance físico en forma de lesión muscular, según informó este miércoles el conjunto madridista.



El internacional no entrenó este martes con el resto del equipo y las informaciones de los medios hablaban de que sufría fatiga muscular, pero este miércoles se le había vuelto a ver con el grupo, aunque finalmente se hizo daño.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior izquierdo. Pendiente de evolución", informó el equipo blanco.



De este modo, Hazard será baja segura para la visita este sábado al Huesca en LaLiga Santander y volverá a ver cortado su intento de tener continuidad para recuperar la versión que dio en el Chelsea inglés y que motivó su fichaje en el verano de 2019 por parte del 13 veces campeón de Europa.



El belga no pudo comenzar la temporada 2020-2021 jugando por culpa de varios percances físicos y no tuvo minutos hasta el 27 de octubre en la visita al Borussia Moenchengladbach. Posteriormente, tuvo que volver a parar por dar positivo por coronavirus, y tras superarlo, de nuevo sufrió una lesión muscular que le dejó sin jugar hasta finales de año.



Actualmente, el mediapunta había encadenado siete partidos seguidos con participación, cuatro de ellos como titular (Osasuna, Athletic en la Supercopa, Alavés y Levante), aunque en todos ellos fue sustituido en el segundo tiempo. Este nuevo percance se produce a 20 días de que el Real Madrid juegue la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta italiano.