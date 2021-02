Fútbol.- El Supremo no admite la querella de Sandro Rosell contra la jueza Lamela

25/02/2019 L'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, en el judici DEPORTES Pool



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra la jueza Carmen Lamela al "no apreciar ningún delito" de falsedad documental o prevaricación.



"La Sala II del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite, por no ser los hechos constitutivos de delito, la querella planteada por el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y Joan Besolí contra la magistrada Carmen Lamela", apuntó el Supremo.



La querella había sido interpuesta por la presunta comisión de delitos de prevaricación y de falsedad documental durante la instrucción de la causa contra Rosell y Besolí, que Lamela llevó a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.



El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell presentó esta querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra la magistrada Carmen Lamela, que instruyó la causa contra él por blanqueo de la que fue absuelto.



La querella aseguraba que la jueza Lamela, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y actualmente magistrada del Supremo, "ocultó injustificada y deliberadamente" hasta en tres ocasiones la existencia de un conjunto de información, más de 1.200 folios, de gran relevancia para la causa.



La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió en abril de 2019 a Rosell, junto a su socio Joan Besolí y a las otras cuatro personas acusadas de delitos de blanqueo al considerar que las pruebas no eran concluyentes.



No obstante, Rosell y Besolí pasaron 22 meses en prisión provisional acusados de presuntamente conformar una estructura estable con la que pudieron blanquear cerca de 20 millones de euros, aunque finalmente fueron absueltos.



Ahora, el abogado defensor de Rosell, Andrés Maluenda, anuncia que interpondrán el "oportuno recurso" a fin de que se admita esta querella, pues aseguran que el Supremo admite que Lamela "erró en sus resoluciones" y no entienden que argumenten que fue "un olvido" o un "error" el no facilitar a la defensa la información requerida.