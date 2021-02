Fútbol.- Competición desestima el recurso del Real Madrid y sanciona un partido a Militao

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este miércoles el recurso del Real Madrid y sancionó con un partido al defensa brasileño Eder Militao por su expulsión del pasado sábado ante el Levante.



El colegiado catalán Medié Jiménez amonestó inicialmente al central con una amarilla por derribar a Sergio León cuando este encaraba la portería, pero tras consultar con el monitor, cambió su decisión y expulsó al jugador madridista por "derribar a un contrario impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol".



Según indicó Competición en su resolución el Real Madrid alegó que la jugada debería haberse sancionado con una amonestación porque era un "ataque prometedor", y el organismo remarcó que su misión no es decidir lo que pasa en el terreno de juego sino "determinar si lo constatado por el colegiado en el acta arbitral responde a un error material manifiesto".



"En opinión de este Comité de Competición, esto no ocurre en este caso, en el que las imágenes aportadas parecen corroborar el relato arbitral. Procede por tanto la desestimación de las alegaciones y la imposición de las consecuencias disciplinarias de la acción señalada en el acta arbitral", concluyó Competición, que castigó con un partido a Militao, que no podrá jugar ante el Huesca.