España.- Podemos tacha de "invención" que Iglesias y Montero usaran a una empleada del partido como niñera

01/02/2021 La portavoz de Podemos, Isa Serra, ofrece una rueda de prensa en la sede del partido. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID AUTONOMÍAS DANI GAGO/PODEMOS



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado este miércoles que es "otra invención más para hacer daño" que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, usaran recursos del partido para su "beneficio personal", en concreto para la utilización de una empleada de la formación 'morada' como niñera.



"Sé que es otra invención más para hacer daño a Podemos", ha señalado Serra en declaraciones al programa 'La Noche en 24 horas' de TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha recordado que las acusaciones son "rumorología", que al igual que las denuncias del exabogado José Manuel Calvente quedarán "archivadas". "No hay casos", ha zanjado.



Sobre las acusaciones de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, la portavoz de la formación ha insistido en que "no tiene relevancia". "Es una invención más que tiene como objetivo atacar a mi formación política", ha recalcado.



La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha enviado un escrito al juez del caso 'Neurona' en el que acusa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de usar recursos del partido para su "beneficio personal", apuntando en concreto a la utilización de una empleada de la formación 'morada' como niñera y al cobro de costas procesales en causas que había sufragado la organización política.



En su escrito, avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, Carmona responde al requerimiento de información que le hizo el juez Juan José Escalonilla tras su declaración como testigo el pasado mes de octubre, si bien aprovecha esta comunicación para poner en su conocimiento "algunos hechos investigados internamente" que no fueron incluidos en la denuncia presentada en 2019 contra el partido por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente