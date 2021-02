España.- Podemos: El caso Bárcenas demuestra el porqué del secuestro del CGPJ por parte del PP

01/12/2020 El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem -ECP-, Jaume Asens, interviene durante una sesión plenaria en la Cámara Baja, en Madrid (España), a 1 de diciembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que el 'caso Bárcenas' es "la prueba del algodón que demuestra el porqué del secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP".



Así lo ha indicado en Twitter tras conocer que el extesorero del PP Luis Bárcenas ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que el expresidente del Gobierno y exlíder popular destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja 'b' del partido "sin saber" que él conservaba una copia.



"¿Se entiende ya por qué los sucesores de M. Rajoy no renuevan el CGPJ?, ha apuntado el dirigente de En Comú Podem para aludir también a la polémica de un mensaje de whatsapp del exsenador del PP Ignacio Cosidó, que fue "cazado in fraganti" diciendo que iban a "controlar" la Sala Segunda del Tribunal Supremos desde detrás".



Otros cargos de Unidas Podemos se han referido a este asunto, relacionando el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces por parte del PP y la confesión de Bárcenas.



¿Quien se lo podía imaginar? Barcenas destapa la cloaca #PP", ha señalado el diputado Antón Gómez-Reino mientras que el portavoz del grupo, Pablo Echenique, ha adjuntado uno de los titulares sobre el escrito de Bárcenas para explicar "por qué el PP no quiere renovar el CGPJ con la mayoría absoluta de Rajoy".



"28 años robando. 28 años", ha escrito a continuación el portavoz de la formación morada para aludir a que el escrito de Bárcenas desliza que el PP se habría financiado presuntamente de forma irregular entre 1982 a 2009.



Precisamente ayer, Echenique se mostró convencido de que el Congreso acabará rebajando las mayorías necesarias para elegir al Consejo General del Poder Judicial porque el bloqueo de su renovación por parte del PP "no se puede aguantar" toda la legislatura.



El PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar una iniciativa para reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ con el fin de rebajar la mayoría de dos tercios que actualmente se exige en el Congreso y que hace imprescindible la concurrencia del PP.



Pero, en aras de intentar un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ, aquella iniciativa quedó aparcada y los dos grupos que comparten el gobierno optaron por otra para limitar las funciones del Consejo mientras no sea renovado, reforma que ya se está tramitando.