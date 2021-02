España.- Illa quiere "liderar" una reforma del modelo de financiación si es presidente de Cataluña

03/02/2021 El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, en el Encuentro Digital de Europa Press. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID OLLER - EUROPA PRESS



El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que una de las primeras medidas que tomará si es presidente será contactar con el resto de presidentes autonómicos para abordar una reforma del modelo de financiación, que quiere "liderar".



"Quiero liderar, a través del diálogo entre todas las partes, la reforma de la financiación autonómica y recuperar la cooperación con el resto de comunidades autónomas para construir un estado federal desde abajo hacia arriba", ha afirmado en el Encuentro Digital de Europa Press, en el que ha presentado las primeras seis medidas que hará si preside la Generalitat, más allá de las actuaciones urgentes contra la pandemia.



Illa sitúa la reforma del modelo de financiación como una de sus prioridades, después de que en los últimos años los gobiernos independentistas hayan rechazado asistir a las cumbres autonómicas, como los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o las reuniones de presidentes autonómicos.



De hecho, el último que renunció a asistir a los encuentros del CPFF fue el vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, y, pese a que el expresidente Quim Torra sí que participó en cumbres de presidentes autonómicos durante la pandemia, antes del coronavirus tanto él como Carles Puigdemont habían rechazado participar en ellas.



Illa ha criticado este papel de los últimos gobiernos independentistas: "Lo cómodo era no estar", por lo que ha ratificado su compromiso con afrontar el reto de reformar la financiación de las comunidades autónomas, que cree que ya habría tenido que hacer el Gobierno del PP.



Al ser preguntado por qué reforma plantea, ha argumentado que su propuesta es mejorar la financiación de Cataluña "en proporción a las necesidades que tiene en materia de gasto y también teniendo en cuenta las aportaciones que hace".



Asimismo, ha insistido en que esto lo hará "con lealtad institucional" teniendo en cuenta el marco constitucional, por lo que descarta pedir un régimen de financiación como el del País Vasco o Navarra.



"No quiero ningún privilegio para Cataluña pero tampoco ningún perjuicio", y ha señalado que coincide con las posturas del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.



"BUEN PLAN"



El exministro de Sanidad ha recalcado que su máxima prioridad es la lucha contra la pandemia y sacar el máximo partido a los fondos europeos: "Nosotros sí creemos que los fondos europeos hay que aprovecharlos, y aprovecharlos bien", pero además considera que el futuro Govern necesita un rumbo claro, que cree que es lo que ha faltado en la Generalitat en la última legislatura.



Así, Illa ha reivindicado su programa electoral: "Como ven, tenemos un plan, un buen plan", y ha defendido la necesidad de que en el contexto actual Cataluña tenga un gobierno sólido, cohesionado y con un plan que ponga el foco en las necesidades de la ciudadanía.



Ha asegurado que él está comprometido a asumir esta responsabilidad desde "un gobierno progresista, solidario y dialogante, un gobierno que trabaje con decisión, cohesión y acierto, algo que ha escaseado en Cataluña en los últimos años, y que se comprometa a ofrecer la estabilidad y la solvencia que Cataluña necesita para dar un paso adelante, después de años de bloqueo".



El candidato socialista ha augurado que, si gobierna, dará estabilidad y seguridad jurídica a Cataluña, profundizará en la justicia social, logrará la recuperación económica, avanzará en el uso de energías renovables, y potenciará "la Cataluña abierta, diversa y tolerante que estos últimos años se ha difuminado con la guerra de trincheras".



"OPORTUNIDAD ÚNICA"



Para llevar a cabo este programa, espera convencer a los catalanes de que el 14 de febrero es "una oportunidad única para recuperar todo lo que se ha perdido durante estos años".



"No podemos seguir perdiendo ni tiempo ni energías con debates identitarios y estériles y que hay que abrir un nuevo tiempo político en Cataluña. La solución no vendrá de una parte arrollando a la otra. Solo a partir del reencuentro podremos volver a construir un proyecto de país sólido", ha destacado.