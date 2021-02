El líder Santos, con el colombiano Ibargüen, visitará al Atlas en el Clausura

Jugadores del Santos Laguna celebran una anotación. EFE/Archivo

México, 3 feb (EFE).- El líder Santos Laguna, que estrenará al volante colombiano Andrés Ibargüen como su nuevo fichaje, visitará al Atlas, el sábado en la quinta jornada del Clausura 2021 del fútbol mexicano que arrancará este jueves.

Con dos triunfos, dos empates y ocho puntos, el Santos del entrenador uruguayo Guillermo Almada, tratará de sacar provecho del mal momento del rival, último de la clasificación, que no ha anotado gol en el campeonato y ha recibido cinco.

A pesar de sufrir bajas sensibles como la del uruguayo Brian Lozano y el chileno Diego Valdés, piezas importantes del medio campo que están en recuperación de lesiones, el Santos se las ha arreglado para empezar bien el campeonato y es uno de los tres invictos de la temporada.

Ibargüen llegó el equipo el pasado domingo al Santos, procedente del América, y Almada confía en que sea clave en el ataque y se acople bien con su compatriota Juan Ferney Otero, con gran inicio de campaña.

El equipo encabeza la tabla por tener mejor diferencia de goles que el Tijuana y para no correr riesgos de perder el primer lugar, deberá sumar de a tres y convertir la mayor cantidad de anotaciones posibles, porque si los Xolos vencen al San Luis por amplia diferencia, podrían saltar a la cima de la tabla.

La visita del Tijuana del estratega argentino Pablo Guede al San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, dará inicio a la jornada ese jueves, cuando el Querétaro recibirá al Pachuca, en un duelo entre dos cuadros necesitados de puntos.

El viernes Cruz Azul, comandado por el peruano Juan Reynoso, se meterá en la casa del Necaxa, confiado de mantener el buen paso luego de sumar dos triunfos al hilo y de haber entrado entre los ocho primeros de la clasificación.

Una de las expectativas del fin de semana será el posible debut del volante español Álvaro Fidalgo con el América; el jugador llegó este martes a México y si tiene en orden su permiso de trabajo, el sábado podía tener sus primeros minutos con el cuadro del estratega Santiago Solari, sexto de la tabla.

En otro encuentro llamativo del sábado, el Monterrey del estratega Javier Aguirre defenderá su invicto en su estadio ante los Pumas UNAM, que han ganado un solo punto y no han anotado en sus dos últimos encuentros.

En el cierre de la jornada, Toluca recibirá al Mazatlán el domingo y el campeón León buscará el lunes mantener su tendencia al alza ante las Chivas de Guadalajara que han empezado mal, con dos empates y dos reveses que lo mantienen en el penúltimo lugar.

-Quinta jornada del Clausura mexicano

Jueves 04.02: San Luis-Tijuana y Querétaro-Pachuca.

Viernes 05.02: Necaxa-Cruz Azul.

Sábado 06.02: Atlas-Santos Laguna, América-Puebla y Monterrey-Pumas UNAM.

Domingo 07.02: Toluca-Mazatlán

Lunes 08.02: León-Guadalajara.