El Hang Seng prolonga su buena racha y cierra con ganancias del 0,2 %

Pekín, 3 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,2 %, lo que supone el tercer día consecutivo en el verde del parqué hongkonés.

El selectivo sumó 58,76 puntos hasta los 29.307,46, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,37 %.

Entre los subíndices, solo Comercio e Industria acabó en positivo (0,64 %), mientras que Finanzas perdió un 0,15 %; Servicios, un 0,39 %; e Inmobiliaria se dejó un 0,71 %.

Así pues, las inmobiliarias protagonizaron un día modesto, en el que solo China Overseas (+0,23 %) y Link Reit (+0,37 %) se libraron del naufragio.

Las peor paradas fueron New World (-1,67 %) y Hang Lung Porperties (-3,39 %).

La banca, el otro motor de la economía hongkonesa, tuvo un resultado similar, con ganancias para HSBC (0,98 %) y Bank of Communications (0,24 %), y pérdidas para el resto de hasta el 1,08 %, como fue el caso de la filial hongkonesa de Bank of China.

Las digitales crecieron, con Meituan a la cabeza (4,86 %), seguida de Tencent (1,59 %) y Alibaba (0,38 %), al igual que las petroleras, a excepción de Sinopec, que permaneció inmutada al cierre de la sesión.

Cnooc subió un 3,55 % por el 1,28 % de Petrochina.

El mejor desempeño de la sesión se lo adjudicó la empresa de componentes electrónicos Sunny Optical, con un 5,01 % de crecimiento.

El volumen de negocio de la sesión fue de 221.040 millones de dólares de Hong Kong (28.517 millones de dólares, 23.691 millones de euros).