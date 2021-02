El drama indie "CODA" y un documental de Questlove triunfan en Sundance

"CODA", el conmovedor drama indie sobre una chica adolescente que lucha para mantener a su familia sorda se llevó el máximo galardón del festival de cine de Sundance el martes, mientras que el músico Questlove conquistó el premio de documental con su debut.

Con un título que retoma el acrónimo que designa al hijo de un adulto sordo, "CODA" sigue a una estudiante de secundaria (Emilia Jones), que se debate entre seguir su pasión por la música y quedarse en casa para ayudar a sus padres y a su hermano sordos.

Apple compró la película en los inicios del festival estadounidense, después de que recibiera una gran acogida online y fuera objeto de una intensa guerra de ofertas entre distribuidoras, que podría haber alcanzado un récord en Sundance con 25 millones de dólares.

"Estoy tan contenta, tan emocionada. Quiero tratar de hablar con signos y hablar al mismo tiempo, pero es difícil", afirmó la directora Sian Heder, al recibir el premio de forma remota.

"CODA" está basada en la comedia francesa de 2014 "La Famille Belier", reubicada en la ciudad costera de Gloucester, en el Massachusetts natal de la realizadora.

Tanto Heder como Jones aprendieron a usar la lengua de signos para la película, en la que salen varios destacados actores sordos en papeles protagonistas.

La cinta conquistó también el máximo galardón del público de Sundance y premios para la dirección y el conjunto del reparto.

La primera película del músico Questlove, "Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)" sobre el gran festival conocido como "Black Woodstock", celebrado en Harlem en 1969, conquistó el premio del jurado y del público para el mejor documental.

La película usa imágenes nunca vistas de este concierto repleto de estrellas al que asistieron 300.000 personas y donde actuaron Stevie Wonder, Nina Simone y Mahalia Jackson, perdido en gran parte hasta ahora.

