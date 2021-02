02/02/2021 Ecuador.- La Eurocámara avisa de que no valorará las elecciones en Ecuador porque no enviará observadores. El Parlamento Europeo ha avisado este martes de que no ha enviado ninguna misión de observación a las elecciones que se celebrarán en Ecuador el próximo domingo, por lo que no valorará sus resultados y si algún eurodiputado lo hace será a título individual y no en representación de la institución. POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR INTERNACIONAL TWITTER CNE



"Ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre del PE", advierten en una declaración conjunta los eurodiputados David McAllister y Tomas Tobé, copresidentes del grupo en la Eurocámara de apoyo a la democracia y coordinación electoral.



Por ello, añaden, "ningún" eurodiputado ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral "en nombre del Parlamento Europeo" y si alguno decide viajar "lo hará a título".



Además recalcan que si hay eurodiputados desplazados a Ecuador por iniciativa propia no deberán "bajo ninguna circunstancia, mediante declaraciones o acciones, asociar su participación con el Parlamento Europeo".



La declaración de McAllister y Tomas Tobé con la que la Eurocámara ha querido tomar distancia del proceso de observación internacional de los comicios en Ecuador no menciona a ningún eurodiputado expresamente, aunque el eurodiputado Manu Pineda (Unidas Podemos) informó recientemente de que había solicitado a las autoridades ser acreditado como observador.