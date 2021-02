Diego: Queremos romper la racha cuanto antes para reforzar nuestra autoestima

El defensa del Elche Diego González. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

Elche (Alicante), 3 feb (EFE).- El defensa central del Elche Diego González aseguró que la plantilla del equipo ilicitano necesita romper cuanto antes su racha de más de tres meses sin ganar en LaLiga para reforzar su autoestima y el trabajo que viene realizando en los entrenamientos.

“Sabíamos desde el principio las dificultades de la categoría y que no iba a ser fácil. Tenemos que seguir trabajando y cuanto más difícil se nos ponen las cosas, más unidos. Las victorias tienen que llegar pronto”, comentó el jugador gaditano a los medios del club.

Diego González definió al Villarreal, próximo rival del Elche, como “uno de los mejores equipos de la categoría”, del que destacó que tiene “mucha posesión de balón y propone desde el principio”.

“Es un equipo bastante difícil de ganar, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo”, indicó el defensor, quien recordó que en el partido de la primera vuelta, que acabó en empate, “ya se lo pusimos difícil”.

El jugador garantizó que, pese a la racha de 14 partidos sin ganar, el equipo ilicitano sale siempre a por la “victoria”, pero incidió en que durante los encuentros “pasan mil cosas”. “Trataremos de hacerlo lo mejor posible este fin de semana”, apostilló.

Diego González, que cumple su primera temporada en la entidad, también lanzó un mensaje a los aficionados del Elche, a los que pide que “sigan confiando y animando”.“Sabíamos que no iba a ser fácil. A pesar del esfuerzo no se ven los resultados pero hay que confiar porque el trabajo tarde o temprano dará sus frutos”, concluyó.