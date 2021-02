Di María, Sarabia y Mbappe reaniman al París Saint Germain

EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El español Pablo Sarabia, el francés Kylian Mbappe y el argentino Ángel Di María se repartieron el liderazgo que suele acaparar Neymar, baja por sanción, y reanimaron al París Saint Germain, que ganó al Nimes (3-0) en el Parque de los Príncipes.

El conjunto de Mauricio Pochettino se reencontró con el triunfo tras la derrota frente el Lorient para no perder terreno respecto al líder, el Lille, que ganó al Girondins. Tres puntos distancian al campeón con el primer puesto. Entre medias, el Lyon, que tampoco falló y venció al Dijon (0-1).

En el Parque de los Príncipes el París Saint Germain ganó al colista. Con Sergio Rico en la portería por la ausencia por lesión de Keylor Navas y sin Neymar ni Marco Verratti, ambos suspendidos, el cuadro de Pochettino logró el triunfo. Kylian Mbappe y el italiano Moise Kean completaron la tripleta atacante con Di María, que abrió el marcador en el minuto 19 al aprovechar un error defensivo de los visitantes.

Amplió la ventaja pasada la media hora cuando un pase del argentino fue cabeceado por Pablo Sarabia que batió a Baptiste Reynet. Sentenció el choque Mbappe que no faltó a la cita con el gol al culminar un balón recibido del argentino Leandro Paredes.

También mantiene el pulso por el liderato el Lyon, que salió airoso de su visita municipal Gaston Gerard para batir al Dijon (0-1).

El conjunto de Rudi Garcia está a dos puntos del Lille y uno por encima del PSG. Encarriló su victoria, la tercera seguida, a los veintidós minutos con el gol del brasileño Lucas Paqueta.

El Mónaco sigue en racha. Sumó ante el Niza su sexto triunfo seguido gracias a Wissam Ben Yeer para asentarse en la cuarta plaza y para tener a la vista al París Saint Germain.

El exjugador del Sevilla hizo dos tantos del cuadro monegasco ante un rival que llegó a equilibrar el partido cuando Pierre Lees Melou empató a un gol. Después, Ben Yedder volvió a ponerpor delante al cuadro de Niko Kovac (2-1).

El cambio de entrenador no le sirvió al Marsella que después de tener una ventaja de dos goles no pasó del empate en Lens (2-2). Pierde de vista el conjunto marsellés los puestos europeos que con Nasser Larquet en el banquillo en lugar de Andre Villas Boas alcanzó el descanso con una renta notable con los tantos de Florian Thauvin y el polaco Arkadiusz Milik, ambos a pase del español Álvaro.

Pero al inicio de la segunda parte, Florian Sotoca acortó distancias y a la hora de juego el argentino Facundo Medina dio el empate al cuadro local.

El Saint Etienne evitó la derrota en su estadio, el Geoffroy Guichard ante el Nantes (1-1). El cuadro de Claude Puel, en plena puja por asentar la permanencia equilibró por medio de Mahdi Cámara el tanto anterior de Randal Kolo.