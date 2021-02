Dabiz Muñoz se alía con Donuts para lanzar una edición limitada de las icónicas rosquillas

20/06/2019 Dabiz Muñoz acaba de sorprendernos con su último proyecto, unos Donuts XO POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Dabiz Muñoz es uno de los chefs más populares y laureados de nuestro país. Triunfando tanto con DiverXO - que cuenta con tres estrellas Michelin - como con Streexto, la pandemia del Coronavirus ha motivado que, adaptándose a la crisis sanitaria, haya lanzado "El GoXO", un servicio a domicilio de alguno de sus platos más icónicos, que ha hecho las delicias de todos los seguidores de su sorprendente cocina, llena de sabores y texturas que a nadie dejan indiferente.



Ahora, demostrando una vez más su faceta más innovadora, Dabiz se ha aliado con Donuts para lanzar "Donuts XO", una edición limitada de estas icónicas rosquillas que aunan el sabor con la innovación, y que ya estamos esperando expectantes. En concreto, y tal como ha avanzado el chef, esta nueva variedad de rosquillas cuenta en su receta con texturas y sabores originales e inesperados para los consumidores, ya que tendrá hasta notas picantes.



"Uno de los aspectos de los que más disfruto de mi oficio es el proceso de creación, por lo que he disfrutado especialmente con este desafío que me propuso Donuts para desarrollar esta variedad XO de la rosquilla", ha subrayado Muñoz durante la presentación.



La senior marketing manager de la marca, Patricia Ibarra, ha confesado la satisfación de la marca al ver "la maravillosa variedad creada en colaboración con Dabiz Muñoz". "Desde el principio, buscábamos seguir sorprendiendo a nuestros fans, ofreciéndoles combinaciones únicas que les provocaran sensaciones que nunca antes hubiesen experimentado. Y sin duda, el nuevo Donuts XO es una experiencia en el paladar que no olvidarán", ha advertido.