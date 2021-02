Coronavirus.- Canadá producirá vacunas contra la COVID-19 en una planta de Montreal para asegurar el suministro

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que a partir de finales de 2021 el país producirá millones de vacunas contra la COVID-19 en una planta de Montreal para asegurar el suministro a nivel nacional.



El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la empresa estadounidense Novavax, que presentó su vacuna al Ministerio de Sanidad del país hace unos días para obtener la aprobación y sumarse a las que ya se han aceptado, la de Pfizer y Moderna.



"Este es un gran paso adelante para lograr que las vacunas se fabriquen en Canadá, para los canadienses. Necesitamos tanta capacidad nacional para producción de vacunas como sea posible", ha aseverado Trudeau tras el anuncio del acuerdo para la producción, que, en principio, se llevará a cabo en la planta Royalmount, propiedad del Consejo Nacional de Investigación canadiense, informa CBC.



No obstante, el acuerdo no podrá satisfacer la demanda a corto plazo, mientras el país enfrenta dificultades para recibir las dosis que ya tenía contratadas con otras farmacéuticas. Y es que la vacuna de Novavax primero tendrá que ser aprobada por las autoridades sanitarias y se tendrán que acabar las obras que se llevan a cabo en las instalaciones donde se plantea la producción, así como se deberá obtener la certificación para la fabricación del inmunizador.



Todo ello, tardará meses, por lo que las primeras dosis de Novavax no se producirán en territorio canadiense hasta fin de año, como ha avanzado el Gobierno. Esta vacuna tiene una tasa de eficacia del 89,3 por ciento en ensayos clínicos en etapa tardía y una fuerte protección contra la variante de la COVID-19 de Reino Unido.



Por el momento, el Gobierno canadiense tiene un acuerdo para comprar 52 millones de dosis de la vacuna de Novavax, mientras el país se enfrenta a la falta de suministros y tiene a poco más del dos por ciento de la población vacunada, con 985.975 dosis administradas hasta la semana pasada, según datos del Ministerio de Salud.



Desde que estalló la pandemia, Canadá ha registrado 2.251.944 casos y 20.242 fallecidos por coroavirus, según la Universidad Johns Hopkins.