Clarise Crémer, nuevo récord mundial femenino de vuelta al mundo en monocasco

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG/Archivo

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- La navegante francesa Clarisse Crémer al mando del 'Banque Populaire X', ha cruzado la línea de meta de la Vendée Globe en la duodécima posición de la general, primera fémina, a las 16:44:25 (hora española) tras invertir un tiempo de 87 días, 2 horas, 24 minutos y 25 segundos, nuevo récord femenino de la prueba y también nuevo récord mundial de vuelta al mundo en solitario en monocasco.

Con este registro ha pulverizado la marca que hasta hoy ostentaba la inglesa Ellen McArthur desde el 10 de febrero de 2001,a bordo del IMOCA 'Kingfisher' (el actual One Planet One Ocean de Didac Costa), con 94 días, 4 horas y 25 minutos y que era también, hasta hoy, el récord mundial femenino y que la británica ha mantenido durante casi veinte años, un éxito increíble para alguien que solo hace cuatro años que navega en alta competición.

A sus 31 años, los cumplió el pasado mes de diciembre, esta joven parisina, una brillante estudiante y empresaria no pensó nunca que hoy entraría en la leyenda de la vela mundial.

Hija de un empresario, estudió en la prestigiosa Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) de París y la Universidad de Indiana (Estados Unidos). Licenciada en Marketing en 2013, fundó su propia empresa, Kazaden, dedicada a la reserva de viajes y estancias al aire libre.

Su única relación con la vela hasta entonces había sido durante las vacaciones con sus abuelos entre Toulon y la Bretaña. En su época de estudiante colaboró con la asociación 'Rêve d'Enfance' para acompañar a navegar a niños en con cáncer. En 2010, durante una de esas acciones, conoció en Córcega al que hoy es su esposo: el joven navegante francés Tanguy Le Turquais.

"A través de mi esposo descubrí las regatas oceánicas y colaboré con él en sus proyectos de, pero realmente comencé a navegar en solitario en 2016", explicaba.

En 2017 llegó su primer gran éxito con una victoria en la Mini Fastnet (doble con Erwan Le Draoulec), ganó también la Transgascogne (en solitario) y un segundo lugar en la Mini -Transat entre La Rochelle y Martinica.

Además se reveló como una gran comunicadora con sus grabaciones en vídeo que son un éxito en YouTube, y en su página de Facebook. Esto le ha llevado a ser también la primera navegante con más presencia en las redes sociales que siguen la Vendée Globe.

"Hace apenas dos años, ni había pensado tomar la salida de una Vendée Globe. Ha sido bastante excepcional para mí. No fue un sueño, en el sentido de que no podía identificarme con semejante aventura. Es fuera de lo común y bastante único en el mundo de las carreras oceánicas en solitario. Lo veía demasiado lejos, demasiado grande y, al mismo tiempo, quería intentarlo", comentó antes de la salida..

En noviembre de 2018 llegó su gran oportunidad, algo que no esperaba. El equipo Banque Populaire buscaba un navegante joven, menor de 30 años, para darle una oportunidad. Pero también debía tener un tenga un perfil compatible con los valores de la empresa, y que le permitiese ocuparse los medios de comunicación.

"Un día, a finales de noviembre, recibí un mensaje de Ronan Lucas, director del equipo que quería conocerme. Al principio pensé que me ofrecían trabajo en el equipo de comunicación para realizar vídeos", reveló.

Pero el jefe del equipo, con sede en Lorient, le ofreció algo más: unirse al equipo de regatas para ser el patrón de un Imoca y participar en la Vendée Globe, con Armel Le Cléac'h, ganador de la Vendée Globe 2016-2017, como su entrenador personal en su preparación.

Ella recordaba que, "apenas lo creía, quería decir que sí de inmediato, pero pedí un período de reflexión, porque me preguntaba si estaría a la altura"

Su IMOCA era el 'Banque Populaire X' es el ex 'Macif', el barco con el que François Gabart ganó la Vendée Globe 2012-2013 y luego la Route du Rhum. Un IMOCA sin 'foils' (alerones) diseño de Verdier y botado en marzo de 2011. "No ha cambiado mucho pero en bastante confiable. Esto era importante cuando el objetivo principal era terminar", señalaba Clarisse.