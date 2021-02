Carlos Jean sale en defensa de Isabel Pantoja y habla maravillas de la tonadillera

16/02/2020 Isabel Pantoja y Carlos Jean han trabajado juntos en "Idol Kids" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 3 (CHANCE)



Centrado en apoyar la cultura en un momento especialmente delicado a causa de la pandemia del Covid y las medidas restrictivas impuestas por la crisis sanitaria, Carlos Jean ha acudido al reconocimiento del restaurante "El viajero" como Patrimonio Cultural de Madrid.



Tan cercano como de costumbre y después de adelantarnos que, además de en la música, está trabajando mucho en el mundo del cine y trabajando como productor con Bebe, el Dj nos habla de Isabel Pantoja, con quien ha trabajado en "Idol Kids" - talent en el que ambos ejercieron de jurado - y para la que no tiene más que buenas palabras en estos duros momentos para la tonadillera.



Entre risas, y sin querer entrar en detalles, Carlos confiesa que está en contacto con la artista sevillana: "Tenemos un chat con Edurne y con Jesús Vázquez y hablamos de vez en cuando". Confirmando que ella está activa y participa en las conversaciones, desvela que les cuenta que está "todo guay"



Después de haber compartido muchas horas de grabación con Pantoja, el músico desmiente su fama de altiva y soberbia, asegurando que "es mi compañera de trabajo y solo voy a decir cosas buenas. Trabajar con ella ha sido maravilloso. Siempre que me ha visto me ha preguntado por mi mujer, por mis hijos... Atenta y, como digo, muy trabajadora". "Yo hablo de las cosas que veo. Todos en el equipo hemos estado súper cómodos, nos lo ha puesto muy fácil y nunca ha habido ningún problema", asegura.



Sin embargo, Carlos prefiere no pronunciarse sobre el conflicto que Isabel mantiene con su hijo Kiko Rivera y evita desvelar si han hablado del tema con ella: "De eso no voy a hablar. Es una persona que conozco, a Kiko no le conozco directamente pero no sé, tendrán sus cosas y hablarán de sus cosas no sé. Con ella tenemos nuestro chat y ahí hablamos de vez en cuando. Sobre todo, hablamos de nuestros niños, del programa que ha sido maravilloso y que la experiencia además ha sido muy enriquecedora. Yo creo que a ella le vino muy bien el poder estar viendo a jóvenes artistas cantando y a ella le llevaba de energía eso. Yo creo que también estaba tan cómoda por eso, porque al final ella también se dedica a la música".



Además, Jean nos cuenta cómo se encuentra Edurne, en la recta final de su embarazo: "Está muy bien, está fantástica y es una persona que nos ha ayudado tanto a Isabel como a mí porque tiene muchísima experiencia y la verdad que hemos hecho muy buen equipo, lo hemos pasado muy bien"



Por último, y demostrando su cercanía, Carlos confiesa su admiración por Tamara Falcó, de quien señala que es "súper fan y ahora que está en la tele me cae mejor todavía. Es una chica espontanea, que es una tía que lo tiene más claro que el agua y que yo me lo he pasado muy bien con ella".