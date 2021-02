Caribe.- FirstCaribbean, el banco más grande del Caribe, perdió 132 millones en 2020

La matriz del banco no venderá finalmente el 66,7% del banco caribeño al Grupo Gilinski



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



FirstCaribbean, el banco más grande del Caribe, registró unas pérdidas netas atribuidas de 159 millones de dólares (132,3 millones de euros) en el conjunto de su año fiscal, finalizado en octubre, frente a los 165,9 millones de dólares (138,1 millones de euros) ganados en el mismo periodo del año anterior, según se desprende de las cuentas publicadas por la empresa.



El consejero delegado de la sociedad, Colette Delaney, ha explicado que las pérdidas se deben principalmente a unos menores ingresos dados los bajos tipos de interés de Estados Unidos y la reducción en las transacciones relacionadas con los ingresos no procedentes de intereses. La empresa también ha destacado el impacto negativo de las provisiones de 156,9 millones de dólares (130,5 millones de euros).



Los ingresos de la entidad filial de Canadian Imperial Bank of Commerce se contrajeron un 7,1%, hasta los 571,9 millones de dólares (475,9 millones de euros), con unos costes operativos de 396,2 millones de dólares (307,2 millones de euros).



Asimismo, los activos del banco se contrajeron un 5,3%, hasta los 12.179 millones de dólares (10.137,8 millones de euros).



Por otra parte, la matriz canadiense de la entidad ha informado de que finalmente no se llevará a cabo la venta del 66,7% del banco caribeño a GNB Financial Group, una filial del Grupo Gilinski.



Canadian Imperial Bank ha detallado que la operación no ha recibido el visto bueno de los reguladores de FirstCaribbean.



"Si bien esta transacción habría respaldado las perspectivas de crecimiento a largo plazo de FirstCaribbean, es solo una forma de crear valor para las partes interesadas", ha indicado el jefe del grupo de Capital Markets, Harry Culham, que también supervisa a la entidad caribeña.



Culham ha explicado que FirstCaribbean se centra en construir relaciones profundas y duraderas con los clientes en el Caribe, optimizar su negocio y mejorar la eficiencia y seguirá comprometido con la ejecución de su estrategia a largo plazo.